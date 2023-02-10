Группа Антитела презентовала видеоклип на песню Фортеця Бахмут. В ролике настоящие военные и реальная, не постановочная работа украинской артиллерии по враждебным целям в самой горячей точке мира сегодня — городе Бахмут.

Чтобы снять видео, Антитела снова отправились на передовую и трое суток провели вместе с гаубичным расчетом на настоящих позициях во время выполнения боевых задач под Бахмутом, который стал одним из символов этой войны. И песня, и клип посвящены всем Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который оказывает безумное сопротивление российским оккупантам.

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Идея клипа состоит в том, что снаряды с написанными на них цитатами из песни отправляются подразделением в направлении врага и уничтожают его, в буквальном смысле, словами из композиции.

В кадре предстало боевое подразделение 59 гаубичного артдивизиона 45 отдельной артиллерийской бригады. В клипе реальные попадания по реальным враждебным целям — скопление техники, БК врага.

По словам фронтмена группы Тараса Тополи, они долго искали идею для клипа, были и другие, но воплотить во время войны их невозможно. Говорит, синхроны снимали уже в Киеве, на Ледовом стадионе — закрытая локация, не для всех.