Группа Антитела презентовала видеоклип на песню Фортеця Бахмут. В ролике настоящие военные и реальная, не постановочная работа украинской артиллерии по враждебным целям в самой горячей точке мира сегодня — городе Бахмут.
Чтобы снять видео, Антитела снова отправились на передовую и трое суток провели вместе с гаубичным расчетом на настоящих позициях во время выполнения боевых задач под Бахмутом, который стал одним из символов этой войны. И песня, и клип посвящены всем Вооруженным силам Украины и всему украинскому народу, который оказывает безумное сопротивление российским оккупантам.
Идея клипа состоит в том, что снаряды с написанными на них цитатами из песни отправляются подразделением в направлении врага и уничтожают его, в буквальном смысле, словами из композиции.
В кадре предстало боевое подразделение 59 гаубичного артдивизиона 45 отдельной артиллерийской бригады. В клипе реальные попадания по реальным враждебным целям — скопление техники, БК врага.
По словам фронтмена группы Тараса Тополи, они долго искали идею для клипа, были и другие, но воплотить во время войны их невозможно. Говорит, синхроны снимали уже в Киеве, на Ледовом стадионе — закрытая локация, не для всех.
— В кадре также боевой автомобиль медицинского подразделения Маэстро 130 бТРО, который использовался на боевых задачах Антителами. Главные герои клипа вовсе не актеры, а настоящие воины 45-й отдельной артиллерийской бригады. Какого-либо особого кастинга не было. До последнего момента, пока съемочная группа не прибыла на позиции, никто не знал, кто будет на них. Это реальное подразделение, которое выполняло боевое задание, находясь на боевом дежурстве, — рассказал Тарас.