Лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів, чому музиканти повернулися до Києва з передовою, і як далі допомагатимуть Україні в умовах війни. В ефірі телемарафону артист зізнався, що в усьому винні урочисті заходи до Дня Незалежності України, а також концерт з Едом Шираном.

– Таких масштабних подій не можна було пропустити. Антитіла продовжують бути бійцями “130 батальйону”, як це було протягом шести місяців війни. Ми також не могли відмовитися від запрошень на такі концерти, і тоді постало питання, як зробити це правильно. Ми погодилися з рішенням головнокомандувача, – заявив Тарас.

Артист додав, що він зі своїми колегами багато чого зробили на передовій за ці шість місяців війни – тепер настав час боронити Україну на культурному фронті. Тополь заявив, що займатиметься просуванням української ідеї та наративу за кордоном, як це було на концерті в Польщі з Едом Шираном.

Тарас разом із членами Антитіла все ще є частиною 130 батальйону, і якщо буде наказ повернутися на передову – вони його виконають.

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Нагадаємо, що Тополя виступив з Едом Шираном на концерті в Польщі, де музиканти підняли український прапор, а Тарас нагадав світові про те, що в нашій країні йде війна, і про неї не можна забувати.