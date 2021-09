Хіп-хоп виконавиця Нікі Мінаж не прийшла на Met Gala 2021. У Twitter вона написала, що просто не хоче поки вакцинуватися, а це була одна з умов присутності на заході.

– Вони хочуть, щоб ви зробили щеплення для Met Gala. Якщо мені зроблять щеплення, то це буде не заради Met Gala. Це станеться, коли я відчую, що провела достатньо досліджень. Нині я працюю над цим, – написала Нікі Мінаж.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one

