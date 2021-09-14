Хіп-хоп виконавиця Нікі Мінаж не прийшла на Met Gala 2021. У Twitter вона написала, що просто не хоче поки вакцинуватися, а це була одна з умов присутності на заході.

– Вони хочуть, щоб ви зробили щеплення для Met Gala. Якщо мені зроблять щеплення, то це буде не заради Met Gala. Це станеться, коли я відчую, що провела достатньо досліджень. Нині я працюю над цим, – написала Нікі Мінаж.

They want you to get vaccinated for the Met. if I get vaccinated it won’t for the Met. It’ll be once I feel I’ve done enough research. I’m working on that now. In the meantime my loves, be safe. Wear the mask with 2 strings that grips your head & face. Not that loose one — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) September 13, 2021

Реперша також вже понад рік не проводить публічні виступи.

За її словами, вона не хоче ризикувати через дитину. Мінаж народила свого первістка 30 вересня 2020 року. Вона раніше говорила, що сама займається сином та не користується послугами няні.

Також Нікі Мінаж розповіла, що Дрейк заразився коронавірусом після вакцинації. Тому з огляду на цейприклад, вона поки не готова до щеплення.

Багато країн не дозволяють людям працювати без вакцини, – зазначила Мінаж.

Однак вона закликала інших пройти вакцинацію і додала, що в результаті вона отримає щеплення.

– Я б порекомендував їм пройти вакцинацію. Їм потрібно годувати свої родини. Я впевнена, що мені зроблять щеплення, – зазначила виконавиця.