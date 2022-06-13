Співак Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) здивував шанувальників своїм схудненням після концерту на станції метро Майдан Незалежності в Києві.

Після виступу артист разом із “мамою” Вєрки Сердючки – Інною Білоконь вирішили прогулятися столицею України та влаштували фотосесію. На кадрах вони зображені на ескалаторі в метро, ​​в підземному переході та на Хрещатику. Відповідні знімки опубліковані в Instagram.

На кадрах артисти постали в повсякденних образах. Користувачі мережі оцінили знімки та засипали Андрія компліментами, відзначивши його фізичну форму.

Зараз дивляться

Ви просто супер! Дякую!

Справжнісінькі!

Дякуємо за віру та боротьбу за нашу Україну!

Люблю! Такі якісь зовсім юні… Завжди захоплююсь та любуюсь! Дякуємо за естетичну насолоду!

Ви так пострункішали! Маєте суперовий вигляд.

Андрію 48 років, а він має вигляд як 25 років тому, схуд. Однозначно відьма і знає секрет вічної молодості. Було приємно побачити Інну не в ролі мами, мила жінка.

Андрій так схуд!

Андрію, ви гарний вигляд маєте, стали більш струнким.

Боже! Як схуд Андрій Михайлович! Просто половина лишилася! Швидко від’їдатись! – пишуть у коментарях під фото.

Нагадаємо, 12 червня Андрій Данилко виступив у метро Києва, виконавши пісню Геть з України, москаль некрасівий. Тоді разом із артистом перед публікою постали Ніно Катамадзе та ТНМК.

Фото: Андрій Данилко