Співак Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) здивував шанувальників своїм схудненням після концерту на станції метро Майдан Незалежності в Києві.
Після виступу артист разом із “мамою” Вєрки Сердючки – Інною Білоконь вирішили прогулятися столицею України та влаштували фотосесію. На кадрах вони зображені на ескалаторі в метро, в підземному переході та на Хрещатику. Відповідні знімки опубліковані в Instagram.
На кадрах артисти постали в повсякденних образах. Користувачі мережі оцінили знімки та засипали Андрія компліментами, відзначивши його фізичну форму.
- Ви просто супер! Дякую!
- Справжнісінькі!
- Дякуємо за віру та боротьбу за нашу Україну!
- Люблю! Такі якісь зовсім юні… Завжди захоплююсь та любуюсь! Дякуємо за естетичну насолоду!
- Ви так пострункішали! Маєте суперовий вигляд.
- Андрію 48 років, а він має вигляд як 25 років тому, схуд. Однозначно відьма і знає секрет вічної молодості. Було приємно побачити Інну не в ролі мами, мила жінка.
- Андрій так схуд!
- Андрію, ви гарний вигляд маєте, стали більш струнким.
- Боже! Як схуд Андрій Михайлович! Просто половина лишилася! Швидко від’їдатись! – пишуть у коментарях під фото.
Нагадаємо, 12 червня Андрій Данилко виступив у метро Києва, виконавши пісню Геть з України, москаль некрасівий. Тоді разом із артистом перед публікою постали Ніно Катамадзе та ТНМК.
Фото: Андрій Данилко