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Знає секрет молодості: Андрій Данилко здивував шанувальників схудненням

13 Червня 2022, 14:40
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Знає секрет молодості: Андрій Данилко здивував шанувальників схудненням

Співак Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) здивував шанувальників своїм схудненням після концерту на станції метро Майдан Незалежності в Києві.

Після виступу артист разом із “мамою” Вєрки Сердючки – Інною Білоконь вирішили прогулятися столицею України та влаштували фотосесію. На кадрах вони зображені на ескалаторі в метро, ​​в підземному переході та на Хрещатику. Відповідні знімки опубліковані в Instagram.

На кадрах артисти постали в повсякденних образах. Користувачі мережі оцінили знімки та засипали Андрія компліментами, відзначивши його фізичну форму.

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  • Ви просто супер! Дякую!
  • Справжнісінькі!
  • Дякуємо за віру та боротьбу за нашу Україну!
  • Люблю! Такі якісь зовсім юні… Завжди захоплююсь та любуюсь! Дякуємо за естетичну насолоду!
  • Ви так пострункішали! Маєте суперовий вигляд.
  • Андрію 48 років, а він має вигляд як 25 років тому, схуд. Однозначно відьма і знає секрет вічної молодості. Було приємно побачити Інну не в ролі мами, мила жінка.
  • Андрій так схуд!
  • Андрію, ви гарний вигляд маєте, стали більш струнким.
  • Боже! Як схуд Андрій Михайлович! Просто половина лишилася! Швидко від’їдатись! – пишуть у коментарях під фото.

Нагадаємо, 12 червня Андрій Данилко виступив у метро Києва, виконавши пісню Геть з України, москаль некрасівий. Тоді разом із артистом перед публікою постали Ніно Катамадзе та ТНМК.

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Фото: Андрій Данилко

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