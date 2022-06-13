Певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) удивил поклонников своим похудением после концерта на станции метро Майдан Незалежности в Киеве.

После выступления артист вместе с “мамой” Верки Сердючки — Инной Белоконь решили прогуляться по столице Украины и устроили фотосессию. На кадрах они запечатлены на эскалаторе в метро, в подземном переходе и на Крещатике. Cоответствующие снимки опубликованы в Instagram.

На кадрах артисты предстали в повседневных образах. Пользователи сети оценили снимки и засыпали Андрея комплиментами, отметив его физическую форму.

Сейчас смотрят

Вы просто супер! Спасибо!

Самые настоящие!

Спасибо за веру и борьбу за нашу Украину!

Обожаю! Такие какие-то совсем юные… Всегда увлекаюсь и любуюсь! Спасибо за эстетическое наслаждение!

Вы так постройнели! Супер выглядите.

Андрею 48 лет, а он выглядит как 25 лет назад, похудел. Однозначно ведьмак и знает секрет вечной молодости. Было приятно увидеть Инну не в роли мамы, милая женщина.

Андрей так похудел!

Андрей, вы красиво выглядите, стали более стройным.

Боже! Как похудел Андрей Михайлович! Просто половина осталась! Быстро отъедаться! — Пишут в комментариях под фото.

Напомним, 12 июня Андрей Данилко выступил в метро Киева, исполнив песню Геть з України, москаль некрасівий. Тогда вместе с артистом перед публикой предстали Нино Катамадзе и ТНМК.

Фото: Андрей Данилко