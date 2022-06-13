Певец Андрей Данилко (Верка Сердючка) удивил поклонников своим похудением после концерта на станции метро Майдан Незалежности в Киеве.
После выступления артист вместе с “мамой” Верки Сердючки — Инной Белоконь решили прогуляться по столице Украины и устроили фотосессию. На кадрах они запечатлены на эскалаторе в метро, в подземном переходе и на Крещатике. Cоответствующие снимки опубликованы в Instagram.
На кадрах артисты предстали в повседневных образах. Пользователи сети оценили снимки и засыпали Андрея комплиментами, отметив его физическую форму.
- Вы просто супер! Спасибо!
- Самые настоящие!
- Спасибо за веру и борьбу за нашу Украину!
- Обожаю! Такие какие-то совсем юные… Всегда увлекаюсь и любуюсь! Спасибо за эстетическое наслаждение!
- Вы так постройнели! Супер выглядите.
- Андрею 48 лет, а он выглядит как 25 лет назад, похудел. Однозначно ведьмак и знает секрет вечной молодости. Было приятно увидеть Инну не в роли мамы, милая женщина.
- Андрей так похудел!
- Андрей, вы красиво выглядите, стали более стройным.
- Боже! Как похудел Андрей Михайлович! Просто половина осталась! Быстро отъедаться! — Пишут в комментариях под фото.
Напомним, 12 июня Андрей Данилко выступил в метро Киева, исполнив песню Геть з України, москаль некрасівий. Тогда вместе с артистом перед публикой предстали Нино Катамадзе и ТНМК.
Фото: Андрей Данилко