Перша леді України Олена Зеленська розповіла, чи домовлялися вони заздалегідь з першою леді США Джилл Байден про колір туфель в українських патріотичних кольорах. Цим вона поділилася в інтерв’ю кореспондентці телевізійної служби новин США Ользі Кошеленко.
19 липня Зеленська відвідала Білий дім. Там вона зустрілася з президентом США Джо Байденом та його дружиною. Неможливо було не звернути увагу на взуття, в якому постали перші леді.
Олена Зеленська – у туфлях-човниках синього кольору, Джилл Байден – жовтого.
За словами першої леді України, вони не домовлялися, були здивовані, і це був приємний сюрприз.
– Мені здається, вона знала, що якщо одягне щось із наших кольорів, мені буде приємно. А я, як представниця України, хотіла одягти наші кольори. Це ще раз свідчить, що дружба існує, вони хотіли зробити нам приємно. Мені здається, що наші глядачі мають бути щасливими із цього приводу, – зазначила Зеленська.