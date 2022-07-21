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Знала, що мені буде приємно: Олена Зеленська про туфлі першої леді США на зустрічі в Білому домі

21 Липня 2022, 14:15
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Знала, що мені буде приємно: Олена Зеленська про туфлі першої леді США на зустрічі в Білому домі
Джерело: Офіс президента

Перша леді України Олена Зеленська розповіла, чи домовлялися вони заздалегідь з першою леді США Джилл Байден про колір туфель в українських патріотичних кольорах. Цим вона поділилася в інтерв’ю кореспондентці телевізійної служби новин  США Ользі Кошеленко.

19 липня Зеленська відвідала Білий дім. Там вона зустрілася з президентом США Джо Байденом та його дружиною. Неможливо було не звернути увагу на взуття, в якому постали перші леді.

Олена Зеленська – у туфлях-човниках синього кольору, Джилл Байден – жовтого.

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За словами першої леді України, вони не домовлялися, були здивовані, і це був приємний сюрприз.

– Мені здається, вона знала, що якщо одягне щось із наших кольорів, мені буде приємно. А я, як представниця України, хотіла одягти наші кольори. Це ще раз свідчить, що дружба існує, вони хотіли зробити нам приємно. Мені здається, що наші глядачі мають бути щасливими із цього приводу, – зазначила Зеленська.

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