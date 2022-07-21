Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, договаривались ли они заранее с первой леди США Джилл Байден о цвете туфель в украинских патриотических тонах. Об этом она поведала в интервью корреспонденту телевизионной новостной службы США Ольге Кошеленко.

19 июля Зеленская посетила Белый дом. Там она встретилась с президентом США Джо Байденом и его супругой. Невозможно было не обратить внимание на обувь, в которой предстали первые леди.

Елена Зеленская — в туфлях-лодочках синего цвета, Джилл Байден — желтого.

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По словам первой леди Украины, они не договаривались, были удивлены и это был приятный сюрприз.