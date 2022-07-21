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Знала, что мне будет приятно: Елена Зеленская о туфлях первой леди США на встрече в Белом доме

21 июля 2022, 14:15
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Знала, что мне будет приятно: Елена Зеленская о туфлях первой леди США на встрече в Белом доме
Источник: Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, договаривались ли они заранее с первой леди США Джилл Байден о цвете туфель в украинских патриотических тонах. Об этом она поведала в интервью корреспонденту телевизионной новостной службы  США Ольге Кошеленко.

19 июля Зеленская посетила Белый дом. Там она встретилась с президентом США Джо Байденом и его супругой. Невозможно было не обратить внимание на обувь, в которой предстали первые леди.

Елена Зеленская — в туфлях-лодочках синего цвета, Джилл Байден — желтого.

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По словам первой леди Украины, они не договаривались, были удивлены и это был приятный сюрприз.

— Мне кажется, она знала, что если наденет что-то из наших цветов, мне будет приятно. А я, как представительница Украины, хотела надеть наши цвета. Это еще раз показывает, что дружба существует, они хотели сделать нам приятно. Мне кажется, что наши зрители должны быть счастливы по этому поводу, — отметила Зеленская.

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