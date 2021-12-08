Фіналіст романтичного реаліті Холостячка 2 Дмитро Шевченко заінтригував відео з дівчиною.

У сторіз на особистій сторінці в Instagram він оприлюднив кадри з бані. Дмитро зізнався, що сьогодні вирішити влаштувати собі день відпочинку.

На останньому відео можна побачити, як Дмитро лежить разом зі своєю обраницею та гладить її ногу.

– Влаштував банний день. Релакс, – підписав відео фіналіст Холостячки.

Раніше Дмитро Шевченко, коли їхав зі Львова до Києва, писав, що в столиці на нього чекає кохання.

Нагадаємо, що у фіналі Холостячки 2 Злата Онєвіч відмовила Дмитру Шевченку, обравши Андрія Задворного. Для більшості глядачів такий вибір головної героїні став несподіванкою.

Проте в анонсі пост-шоу натякнули, що у стосунках Злати і Андрія стався розкол, оскільки обоє були у сльозах. Цією ситуацією, можливо, скористався Дмитро Шевченко, який у фіналі зізнався Огнєвіч у коханні.

Також на возз’єднання Дмитра і Злати натякав ведучий Холостячки Григорій Решетнік, публікуючи їхні спільні світлини.

З ким зараз зустрічається Злата Огнєвіч та хто став обраницею Дмитра Шевченка – глядачі зможуть дізнатися 10 грудня у пост-шоу Холостячка. Життя після проекту.