Финалист романтического реалити Холостячка 2 Дмитрий Шевченко заинтриговал видео с девушкой.

В сториз на личной странице в Instagram он обнародовал кадры из бани. Дмитрий признался, что сегодня решить устроить день отдыха.

На последнем видео можно увидеть, как Дмитрий лежит вместе со своей избранницей и гладит ее ногу.

— Устроил банный день. Релакс, – подписал видео финалист Холостячки.

Ранее Дмитрий Шевченко, когда ехал из Львова в Киев, писал, что в столице его ждет любовь.

Напомним, что в финале Холостячки 2 Злата Огневич отказала Дмитрию Шевченко, выбрав Андрея Задворного. Для большинства зрителей такой выбор главной героини стал неожиданностью.

Однако в анонсе пост-шоу намекнули, что в отношениях Златы и Андрея произошел раскол, поскольку оба были в слезах. Этой ситуацией, возможно, воспользовался Дмитрий Шевченко, который в финале признался Огневич в любви.

Также на воссоединение Дмитрия и Златы намекал ведущий Холостячки Григорий Решетник, публикуя их общие фотографии.

С кем сейчас встречается Злата Огневич и кто стал избранницей Дмитрия Шевченко – зрители смогут узнать 10 декабря в пост-шоу Холостячка. Жизнь после проекта.