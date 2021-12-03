4 Грудня 2021, 01:05

Фінал романтичного реліті Холостячка зі Златою Огнєвіч вийшов на СТБ 3 грудня. Головна героїня не відповіла на почуття Дмитра Шевченка, обравши стосунки з Андрієм Задворним.

У своєму Instagram Дмитро Шевченко відреагував на такий результат фіналу.

– Для мене це був дуже складний шлях. Ці три місяці перевернули моє життя з ніг на голову. Часом здавалося, що я проживаю найкращі дні у своєму житті. Мені навіть здавалося, що я почав хотіти вперше в житті відкриватись, але щось знову пішло не так. Чесно, зараз я навіть не знаю, що сказати вам, навіть не знаю, що сказати самому собі. Життя – складна штука і знайти людину, з якою закохаєшся взаємно, теж виявляється не просто. Але я точно знаю, що я зустріну ту людину, з якою буду по-справжньому щасливим! – написав Діма.

У фіналі Холостячки за серце Злати Огнєвіч боролися троє чоловіків – Роман Свечкоренко, Андрій Задворний і Дмитро Шевченко. Перед вирішальною церемонією кожен із них мав лише одне побачення з Холостячкою.

На останньому побаченні Дмитро та Злата каталися на квадроциклах і верблюдах серед пустелі. Потім пара вирушила в оазис, де охолоджувалась під струменями водоспаду та цілувалася. Романтичний вечір завершився пристрастю у басейні.

Незважаючи на те, що Холостячка відчувала до Діми потяг, у фіналі вона зробила вибір на користь Андрія Задворного.