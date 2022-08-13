Легендарний гурт Imagine Dragons розпочав американську частину світового турне на підтримку України. Про це заявив соліст Ден Рейнольдс в одному з останніх інтерв’ю.

Виступаючи в США, артист не втрачає можливості заявити про свою позицію щодо війни. На черговому концерті у столиці штату Юти Солт-Лейк-Сіті він з’явився на сцені окутаним українським прапором – багатотисячна аудиторія оцінила позицію артиста.

Також музиканти Imagine Dragons у липні стали амбасадорами платформи United24. Вони допомагатимуть збирати кошти для глобальної платформи допомоги Україні, яку було запущено у травні 2022 року, а також популяризувати напрямок Медична допомога. За таку ініціативу їм подякував президент України Володимир Зеленський.

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Відомо, що окрім музикантів, амбасадорами United24 є Андрій Шевченко та Еліна Світоліна.

Музиканти й за своєю ініціативою підтримували Україну з перших днів – вони неодноразово підіймали прапор нашої країни на сцені, а у липні емоційно звернувся до українців. Тоді він заявив, що почував себе безпорадно, адже просто зараз вмирають діти та мирні люди.

Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс також зізнався, що читає листи шанувальників України, які також присутні на його концерті.