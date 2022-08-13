Легендарная группа Imagine Dragons начала американскую часть мирового турне в поддержку Украины. Об этом заявил солист Дэн Рейнольдс в одном из последних интервью.

Выступая в США, артист не упускает возможность заявить о своей позиции касательно войны. На очередном концерте в столице штата Юты Солт-Лейк-Сити он появился на сцене окутанным в украинский флаг — многотысячная аудитория оценила позицию артиста.

Также музыканты Imagine Dragons в июле стали амбассадорами платформы United24. Они будут помогать собирать средства для глобальной платформы помощи Украине, которая была запущена в мае 2022 года, а также популяризировать направление Медицинская помощь. За такую инициативу их поблагодарил президент Украины Владимир Зеленский.

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Известно, что помимо музыкантов, амбассадорами United24 являются Андрей Шевченко и Элина Свитолина.

Музыканты и по своей инициативе поддерживали Украину с первых дней — они не раз поднимали флаг нашей страны на сцене, а в июле эмоционально обратился к украинцам. Тогда он заявил, что чувствовал себя беспомощно, ведь прямо сейчас умирают дети и мирные люди.

Солист Imagine Dragons Дэн Рейнольдс также признался, что читает письма поклонников из Украины, которые также присутствуют на его концерте.