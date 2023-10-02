Співачка Санта Дімопулос змінила ім’я та по батькові, чим поділилася з шанувальниками в Instagram.

Виконавиця оприлюднила фото своїх нових документів, зазначивши, що давно хотіла це зробити. Раніше вона була Хрисанті Янисівна, зараз же взяла скорочене від повного імені та стала Сантою. По батькові вона змінила на Ігорівна.

– Сльози щастя! Нарешті я – це я. Я вписала себе в рід батька (мій біологічний тато – Ігор). Я змінила повне ім’я на скорочене – своє, рідне, – поділилася співачка.

Також вона пожартувала, що вже можна вносити правки до Вікіпедії.

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Фото: Санта Дімопулос