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Змінила ім’я та по батькові. Санта Дімопулос показала свої нові документи

2 Жовтня 2023, 16:57
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Санта Димопулос

Співачка Санта Дімопулос змінила ім’я та по батькові, чим поділилася з шанувальниками в Instagram.

Виконавиця оприлюднила фото своїх нових документів, зазначивши, що давно хотіла це зробити. Раніше вона була Хрисанті Янисівна, зараз же взяла скорочене від повного імені та стала Сантою. По батькові вона змінила на Ігорівна.

Санта Дімопулос змінила ім'я

Фото: https://www.instagram.com/santadimopulos/

– Сльози щастя! Нарешті я – це я. Я вписала себе в рід батька (мій біологічний тато – Ігор). Я змінила повне ім’я на скорочене – своє, рідне, – поділилася співачка.

Також вона пожартувала, що вже можна вносити правки до Вікіпедії.

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Фото: Санта Дімопулос

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