Певица Санта Димопулос сменила имя и отчество, чем поделилась с поклонниками в Instagram.

Исполнительница обнародовала фото своих новых документов, отметив, что давно хотела это сделать. Ранее она была Хрисанти Янисовна, сейчас же взяла сокращенное от полного имени и стала Сантой. Отчество она изменила на Игоревна.

— Слезы счастья! Наконец-то я – это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа — Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное — свое, родное, — поделилась певица.

Также она пошутила, что уже можно вносить правки в Википедию.

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Фото: Санта Димопулос