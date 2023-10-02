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Сменила имя и отчество. Санта Димопулос показала свои новые документы

2 октября 2023, 16:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Санта Димопулос

Певица Санта Димопулос сменила имя и отчество, чем поделилась с поклонниками в Instagram.

Исполнительница обнародовала фото своих новых документов, отметив, что давно хотела это сделать. Ранее она была Хрисанти Янисовна, сейчас же взяла сокращенное от полного имени и стала Сантой. Отчество она изменила на Игоревна.

Санта Дімопулос змінила ім'я

Фото: https://www.instagram.com/santadimopulos/

— Слезы счастья! Наконец-то я – это я. Я вписала себя в род отца (мой биологический папа — Игорь). Я сменила полное имя на сокращенное — свое, родное, — поделилась певица.

Также она пошутила, что уже можно вносить правки в Википедию.

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Фото: Санта Димопулос

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