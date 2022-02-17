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Змій, яблуко та голі сестри Хадід: Versace повторив фото Шиффер та Сталлоне

17 Лютого 2022, 14:45
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Змій, яблуко та голі сестри Хадід: Versace повторив фото Шиффер та Сталлоне
Джерело: Depositphotos

Джіджі та Белла Хадід знялися у відвертій фотосесії для бренду Versace.

Новий кадр зі зйомок весняної кампанії Versace опублікувала очільниця модного дому Донателла Версаче.

– Мої богині, – підписала знімок дизайнерка.

На фото дівчата геть голі. Їхні груди прикриває довге хвилясте волосся, а інтимні місця прикриті сумками бренду. Сестри тримають червоне яблуко, а по нозі Белли повземо змія. Це явно біблійське  посилання на легенду про Єву, яка піддалася Дияволу і відкусила яблуко.

Знімок викликав бурхливу реакцію у мережі. Навіть знаменитості не втрималися та відреагували на роботу Хадід. Зокрема, під постом свою реакцію залишила модель Емілі Ратаковські та співак Малума.

Проте були й ті, хто негативно відреагував на знімок через змія. Деякі користувачі писали, що не варто заради комерції експлуатувати тварин.

Що пишуть користувачі в коментарях:

  • Демонічна символіка
  • Тварини не реквізит.
  • Вау. Нагадує культову рекламу Клаудії та Сталлоне.
  • О Боже мій!
  • Я не можу перестати дивитися!
  • Красива фотографія. Але, будь ласка, не знущайтеся з тварин!

Ідея фото не нова. У 1995 році у подібній фотосесії знімалася топ-модель Клаудія Шиффер та актор Сільвестр Сталлоне. Тільки тоді причинні місця вони прикривали посудом від Versace.

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Белла Хадід
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