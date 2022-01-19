Versace випустив мішечки для собачих фекалій за майже 7 тис. грн

Італійський люксовий бренд Versace тепер випускає мішечки із пакетами для збору фекалій за тваринами. Такий аксесуар від модного будинку коштуватиме майже 7 тис. грн.

Така пропозиція з’явилася на офіційному веб-сайті Versace.

Крім того, в комплект входить розкішний медальйон для нашийника та карабін.

Сам мішечок виконаний із чорного поліестру, але всередині є бавовняна підкладка. Карабін дозволить чіпляти мішечок до одягу чи сумки.

Аксесуар прикрашений позолоченою фурнітурою. Знизу розташоване кільце із фірмовим логотипом, через яке легко витягуються пакети.

Догляд за таким мішечком теж люксовий: холодне прасування і делікатне прання (обов’язково без сушіння).

Якщо ваша собачка невеличка, то замовляйте розмір S, але для вівчарки чи ротвейлера доведеться взяти L.

Versace – італійський модний будинок, що функціонує з 1978 року. Бренд заснував Джанні Версаче. Компанія спеціалізується на виробництві модного одягу, аксесуарів, предметів інтер’єру. Бренд позиціонує себе як преміальний.