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Змей, яблоко и голые сестры Хадид: Versace повторил фото Шиффер и Сталлоне

17 февраля 2022, 14:45
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Змей, яблоко и голые сестры Хадид: Versace повторил фото Шиффер и Сталлоне
Источник: Depositphotos

Джиджи и Белла Хадид снялись в откровенной фотосессии для бренда Versace.

Новый кадр со съемок весенней кампании Versace опубликовала глава модного дома Донателла Версаче.

— Мои богини, — подписала снимок дизайнер.

На фото девушки абсолютно голые. Их грудь прикрывают длинные волнистые волосы, а интимные места прикрыты сумками бренда. Сестры держат красное яблоко, а по ноге Беллы ползем змея. Это явно библейская отсылка к легенде о Еве, которая поддалась Дьяволу и откусила яблоко.

Снимок вызвал бурную реакцию в сети. Даже знаменитости не удержались и отреагировали на работу Хадид. В частности, под постом свою реакцию оставила модель Емили Ратаковски и певец Малума.

Однако были и те, кто негативно отреагировал на снимок из-за змеи. Некоторые пользователи писали, что не стоит ради коммерции эксплуатировать животных.

Что пишут пользователи в комментариях:

  • Демоническая символика.
  • Животные не реквизит.
  • Вау. Напоминает культовую рекламу Клаудии и Сталлоне.
  • О Боже мой!
  • Я не могу перестать смотреть!
  • Красивая фотография. Но, пожалуйста, не издевайтесь над животными!

Стоит отметить, что идея фото не нова. В 1995 году в подобной фотосессии снималась топ-модель Клаудия Шиффер и актер Сильвестр Сталлоне. Только тогда причинные места они прикрывали посудой от Versace.

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Белла Хадид
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