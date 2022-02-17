Змей, яблоко и голые сестры Хадид: Versace повторил фото Шиффер и Сталлоне

Джиджи и Белла Хадид снялись в откровенной фотосессии для бренда Versace.

Новый кадр со съемок весенней кампании Versace опубликовала глава модного дома Донателла Версаче.

— Мои богини, — подписала снимок дизайнер.

На фото девушки абсолютно голые. Их грудь прикрывают длинные волнистые волосы, а интимные места прикрыты сумками бренда. Сестры держат красное яблоко, а по ноге Беллы ползем змея. Это явно библейская отсылка к легенде о Еве, которая поддалась Дьяволу и откусила яблоко.

Снимок вызвал бурную реакцию в сети. Даже знаменитости не удержались и отреагировали на работу Хадид. В частности, под постом свою реакцию оставила модель Емили Ратаковски и певец Малума.

Однако были и те, кто негативно отреагировал на снимок из-за змеи. Некоторые пользователи писали, что не стоит ради коммерции эксплуатировать животных.

Что пишут пользователи в комментариях:

Демоническая символика.

Животные не реквизит.

Вау. Напоминает культовую рекламу Клаудии и Сталлоне.

О Боже мой!

Я не могу перестать смотреть!

Красивая фотография. Но, пожалуйста, не издевайтесь над животными!

Стоит отметить, что идея фото не нова. В 1995 году в подобной фотосессии снималась топ-модель Клаудия Шиффер и актер Сильвестр Сталлоне. Только тогда причинные места они прикрывали посудой от Versace.