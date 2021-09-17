В обіймах з Кіркоровим: Ані Лорак похизувалася новою нагородою у Москві

Популярна співачка Ані Лорак похизувалася новою російською нагородою. Зірка отримала перемогу у номінації Fashion співачка на урочистій церемонії вручення премій Fashion People Awards у Москві.

На особистій сторінці в Instagram вона оприлюднила серію фото зі статуеткою та подякувала організаторам заходу.

– Fashion співачка! Приємно отримувати такі знаки уваги і визнання, – написала Лорак.

На премії Fashion People Awards Лорак з’явилася у компанії російського співака Філіпа Кіркорова.

Артист опублікував добірку спільних фото, на яких вони разом сидять за столом, дають інтерв’ю та тримаються за руки. Кіркоров назвав Ані Лорак своєю “фешн Дівою”.

Варто зауважити, що минулого разу Кіркоров підставив Лорак, опублікувавши їхні спільні фото. Оскільки таким чином співачку викрили у використанні фотошопу.

На заході музикант отримав одразу дві статуетки. Одна нагорода Кіркорова була завойована разом з українською співачкою Maruv у номінації Fashion дует за спільну роботу Komilfo.

Другу перемогу Філіп отримав як голова журі шоу Маска.

Нещодавно Ані Лорак виступила в Одесі вперше за сім років. На сцені співачка неодноразово казала, що сумувала за українською публікою.

Попри хвилю хейту та негативну реакцію мережі, концерт відбувся без провокацій та заворушень.

Нагадаємо, що Ані Лорак народилася та побудувала свою кар’єру в Україні. Але після початку війни на Донбасі та окупації Криму Росією вона продовжувала виступати в країні-агресорі та отримувати там нагороди. Згодом співачка переїхала жити до Росії.

Фото: Філіп Кіркоров