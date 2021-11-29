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Злили Войтенка і засудили Харлан: глядачі не згодні з переможцями шоу Танці з зірками

29 Листопада 2021, 14:59
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Танці з зірками

28 листопада відбувся суперфінал шоу Танці з зірками. Перемогу здобули актор Артур Логай та Анна Кареліна.

Такі результати шоу викликали бурхливі емоції у користувачів мережі, оскільки більшість вважає голосування несправедливим.

Глядачі підтримують Ольгу Харлан та Костянтина Войтенка, які посіли друге та третє місце відповідно, а також висловлюють претензії суддям шоу.

Дехто вважає, що Артур Логай незаслужено отримував високі бали протягом всього шоу, а його танцювальні навички не були гідні перемоги.

  • Несправедливо!
  • Як “неочікувано”.
  • Особливо неприємно те, як його відверто тягнули. Прямо як він тягав партнерку замість того, щоб танцювати.
  • Я не сумнівалась, просувають своїх. Перемога має бути у Харлан.
  • Злили Войтенка.
  • Розчарування століття.
  • Оля заслужила перемогу. Яма злякався, що доведеться поступитися Дікусару своїм місцем. Час його посунути, засидівся. Немає справедливості.
  • Логай виграв кубок, а Оля виграла приз глядацьких симпатій та любов нашого народу!
  • Змініть суддів! Це ганьба, просто злили Дмитра і Олю. Повне розчарування.
  • Вперше шоу виграє людина, яка абсолютно не танцювала, а просто ходила паркетом і перекидала партнерку.
  • Все, що Логай робив, то це носив партнерку, танців не було.
  • Не Логай переміг, а кубок дали його партнерці!
  • Логай не танцював – просто займався фізкультурою! Войтенко – розумничка, прикро, що бронза! З трьох – він один танцював.
  • Я шокована, що Войтенку навіть прощального слова не дали сказати. А Дікусара справді шкода, він універсальний танцівник.
  • Дивно те, що всі учасники почали вітати Дмитра та Олю, а переможці залишилися практично без уваги. Це багато про що говорить, – пишуть у мережі.

Проте є й ті, хто підтримує переможців шоу Танці з зірками. Користувачі впевнені, що кубок точно заслуговує Анна Кареліна, партнерка Артура Логая.

  • У нього і справді була найкраща партнерка-танцівниця в цьому проекті. Дівчинка заслужила цей кубок.
  • Молодці, гідні перемоги.
  • Вірила у вашу перемогу!
  • Заслужено. Аня взагалі була найкращою.
  • Аня, Артур, вітаю, ваші танці запам’ятаються! Такої партнерки не було в жодному сезоні!
  • Заслужена перемога, а Кареліна – просто богиня танцю! – пишуть у коментарях.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та актор Костянтин Войтенко подякували шанувальниками, які підтримували їх і голосували протягом всього сезону Танців з зірками.

Переможець Артур Логай також зазначив, що своєю перемогою він неймовірно завдячує всім глядам шоу, які вболівали за нього.

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