28 листопада відбувся суперфінал шоу Танці з зірками. Перемогу здобули актор Артур Логай та Анна Кареліна.

Такі результати шоу викликали бурхливі емоції у користувачів мережі, оскільки більшість вважає голосування несправедливим.

Глядачі підтримують Ольгу Харлан та Костянтина Войтенка, які посіли друге та третє місце відповідно, а також висловлюють претензії суддям шоу.

Дехто вважає, що Артур Логай незаслужено отримував високі бали протягом всього шоу, а його танцювальні навички не були гідні перемоги.

Несправедливо!

Як “неочікувано”.

Особливо неприємно те, як його відверто тягнули. Прямо як він тягав партнерку замість того, щоб танцювати.

Я не сумнівалась, просувають своїх. Перемога має бути у Харлан.

Злили Войтенка.

Розчарування століття.

Оля заслужила перемогу. Яма злякався, що доведеться поступитися Дікусару своїм місцем. Час його посунути, засидівся. Немає справедливості.

Логай виграв кубок, а Оля виграла приз глядацьких симпатій та любов нашого народу!

Змініть суддів! Це ганьба, просто злили Дмитра і Олю. Повне розчарування.

Вперше шоу виграє людина, яка абсолютно не танцювала, а просто ходила паркетом і перекидала партнерку.

Все, що Логай робив, то це носив партнерку, танців не було.

Не Логай переміг, а кубок дали його партнерці!

Логай не танцював – просто займався фізкультурою! Войтенко – розумничка, прикро, що бронза! З трьох – він один танцював.

Я шокована, що Войтенку навіть прощального слова не дали сказати. А Дікусара справді шкода, він універсальний танцівник.

Дивно те, що всі учасники почали вітати Дмитра та Олю, а переможці залишилися практично без уваги. Це багато про що говорить, – пишуть у мережі.

Проте є й ті, хто підтримує переможців шоу Танці з зірками. Користувачі впевнені, що кубок точно заслуговує Анна Кареліна, партнерка Артура Логая.

У нього і справді була найкраща партнерка-танцівниця в цьому проекті. Дівчинка заслужила цей кубок.

Молодці, гідні перемоги.

Вірила у вашу перемогу!

Заслужено. Аня взагалі була найкращою.

Аня, Артур, вітаю, ваші танці запам’ятаються! Такої партнерки не було в жодному сезоні!

Заслужена перемога, а Кареліна – просто богиня танцю! – пишуть у коментарях.

Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та актор Костянтин Войтенко подякували шанувальниками, які підтримували їх і голосували протягом всього сезону Танців з зірками.

Переможець Артур Логай також зазначив, що своєю перемогою він неймовірно завдячує всім глядам шоу, які вболівали за нього.