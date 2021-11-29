28 листопада відбувся суперфінал шоу Танці з зірками. Перемогу здобули актор Артур Логай та Анна Кареліна.
Такі результати шоу викликали бурхливі емоції у користувачів мережі, оскільки більшість вважає голосування несправедливим.
Глядачі підтримують Ольгу Харлан та Костянтина Войтенка, які посіли друге та третє місце відповідно, а також висловлюють претензії суддям шоу.
Дехто вважає, що Артур Логай незаслужено отримував високі бали протягом всього шоу, а його танцювальні навички не були гідні перемоги.
- Несправедливо!
- Як “неочікувано”.
- Особливо неприємно те, як його відверто тягнули. Прямо як він тягав партнерку замість того, щоб танцювати.
- Я не сумнівалась, просувають своїх. Перемога має бути у Харлан.
- Злили Войтенка.
- Розчарування століття.
- Оля заслужила перемогу. Яма злякався, що доведеться поступитися Дікусару своїм місцем. Час його посунути, засидівся. Немає справедливості.
- Логай виграв кубок, а Оля виграла приз глядацьких симпатій та любов нашого народу!
- Змініть суддів! Це ганьба, просто злили Дмитра і Олю. Повне розчарування.
- Вперше шоу виграє людина, яка абсолютно не танцювала, а просто ходила паркетом і перекидала партнерку.
- Все, що Логай робив, то це носив партнерку, танців не було.
- Не Логай переміг, а кубок дали його партнерці!
- Логай не танцював – просто займався фізкультурою! Войтенко – розумничка, прикро, що бронза! З трьох – він один танцював.
- Я шокована, що Войтенку навіть прощального слова не дали сказати. А Дікусара справді шкода, він універсальний танцівник.
- Дивно те, що всі учасники почали вітати Дмитра та Олю, а переможці залишилися практично без уваги. Це багато про що говорить, – пишуть у мережі.
Проте є й ті, хто підтримує переможців шоу Танці з зірками. Користувачі впевнені, що кубок точно заслуговує Анна Кареліна, партнерка Артура Логая.
- У нього і справді була найкраща партнерка-танцівниця в цьому проекті. Дівчинка заслужила цей кубок.
- Молодці, гідні перемоги.
- Вірила у вашу перемогу!
- Заслужено. Аня взагалі була найкращою.
- Аня, Артур, вітаю, ваші танці запам’ятаються! Такої партнерки не було в жодному сезоні!
- Заслужена перемога, а Кареліна – просто богиня танцю! – пишуть у коментарях.
Олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та актор Костянтин Войтенко подякували шанувальниками, які підтримували їх і голосували протягом всього сезону Танців з зірками.
Переможець Артур Логай також зазначив, що своєю перемогою він неймовірно завдячує всім глядам шоу, які вболівали за нього.