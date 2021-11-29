28 ноября прошел суперфинал шоу Танцы со звездами. Победу одержали актер Артур Логай и Анна Карелина.

Такие результаты шоу вызвали бурные эмоции у пользователей сети, поскольку большинство считают голосование несправедливым.

Зрители поддерживают Ольгу Харлан и Константина Войтенко, которые заняли второе и третье место соответственно, а также выражают претензии судьям шоу.

Некоторые считают, что Артур Логай незаслуженно получал высокие баллы на протяжении всего шоу, а его танцевальные навыки не были достойны победы.

Не справедливо!

Как “неожиданно”.

Особенно неприятно то, как его откровенно тянули. Прямо как он таскал партнершу вместо того, чтобы танцевать.

Я не сомневалась, продвигаю своих. Победа должна быть у Харлан.

Слили Войтенко.

Разочарование века.

Оля заслужила победу. Яма испугался, что придется уступить Дикусару свое место. Пора его сдвинуть, засиделся. Нет справедливости.

Логай выиграл кубок, а Оля выиграла приз зрительских симпатий и любовь нашего народа!

Смените судей! Это позор, просто слили Дмитрия и Олю. Полное разочарование.

Впервые шоу выигрывает человек, который совершенно не танцевал, а просто ходил по паркету и опрокидывал партнершу.

Все, что Логай делал, это носил партнершу, танцев не было.

Не Логай победил, а кубок дали его партнерше!

Логай не танцевал – просто занимался физкультурой! Войтенко – умничка, досадно, что бронза! Из трех – он один танцевал.

Я шокирована, что Войтенко даже прощального слова не дали сказать. А Дикусара действительно жаль, он универсальный танцовщик,

Удивительно то, что все участники начали поздравлять Дмитрия и Олю, а победители остались практически без внимания. Это о многом говорит, — пишут в сети.

Тем не менее, есть и те, кто поддерживает победителей шоу Танцы со звездами. Пользователи уверены, что кубок точно заслуживает Анна Каренина, партнерша Артура Логая.

У него действительно была лучшая партнерша-танцовщица в этом проекте. Девочка заслужила этот кубок.

Молодцы, достойные победы.

Верила в вашу победу!

Заслуженно. Аня вообще была лучшей.

Аня Артур поздравляю, ваши танцы запомнятся! Такой партнерши не было ни в одном сезоне!

Заслуженная победа, а Карелина – просто богиня танца! – пишут в комментариях.

Олимпийская чемпионка Ольга Харлан и актер Константин Войтенко поблагодарили поклонников, которые поддерживали их и голосовали в на протяжении всего сезона Танцев со звездами.

Победитель Артур Логай также отметил, что своей победой он невероятно обязан всем зрителям шоу, которые болели за него.