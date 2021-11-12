Танці повертаються на СТБ

В ефір телеканалу СТБ повертаються танці – один із найулюбленіших українцями телевізійних жанрів.

Зовсім скоро найкращі танцівники і танцівниці країни знову зберуться на головній сцені, щоби поборотися за звання найсильнішого. Роботу над проектом вже розпочато, тому телеканал СТБ оголошує про старт кастингу.

Жодних обмежень за віком, танцювальним стилем та кількістю людей на сцені.

Якщо ви володієте будь-яким танцювальним стилем і хочете стати учасником головної події весни, команда проекту чекає на вашу заявку. Оберіть будь-який зручний для вас спосіб:

заповніть анкету на сайті СТБ

зніміть свій танець на відео і опублікуйте у себе в соцмережах. Обов’язково поставте хештег #танцінастб і позначте офіційну сторінку СТБ (Facebook, Instagram або TikTok), щоб вас побачили;

надішліть відео зі своїм танцем у Viber, Telegram чи WhatsApp на номер +38(067)642–70–14.

Прем’єра грандіозного танцювального шоу в ефірі СТБ відбудеться весною 2022 року.

Слідкуйте за новинами на офіційних сторінках СТБ, щоб першими дізнатись всі подробиці про проект.

Нагадаємо, що цієї осені в ефірі СТБ відбулася прем’єра нового сезону легендарного шоу Україна має талант. Конкурсні виступи учасників оцінює зіркове журі: телеведучий Сергій Притула, головна героїня шоу Холостячка Ксенія Мішина і хореограф Євген Кот.

Вся країна знову переконалася, наскільки ми, українці, талановиті. Оскільки шоу б’є рекорди не лише в ефірі, а й в інтернеті.