Грабіжники відкрили машину американської співачки Лани Дель Рей, з якої вкрали рюкзак та гаджети.

Крім таких речей, як гроші та кредитні картки, зірка втратила дещо ще важливіше – її майбутній альбом і 200-сторінковий рукопис книги. Про це пише Paper.

Лана змогла віддалено стерти вміст свого ноутбука, проте зловмисники встигли злити деякі нові пісні до мережі. Наприклад – композицію з Тейлор Свіфт, прем’єра якої запланована на п’ятницю, 21 жовтня.

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– Будь ласка, не слухайте музику, якщо ви її чуєте, тому що релізу ще не відбулося, – просить Дель Рей.

Це не перший випадок, коли артистка має справу із витоками. У 2014 році її платівка також просочилася в інтернет завдяки зловмисникам.