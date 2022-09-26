Український телеведучий Анатолій Анатоліч став жертвою грабіжників у Парижі. У шоумена вкрали гроші з банківської картки, про що він розповів у Instagram.

У Stories Анатолій заявив, що у нього вкрали гаманець з посвідченням водія, банківськими картками та готівкою в гривнях.

Шоумен зізнався, що зникнення виявив не відразу – він дізнався про це після повідомлення про зняття коштів з рахунку, яке надійшло на телефон.

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Грабіжники змогли зняти з рахунку близько 10 тис. грн – €260.

– Я спустився у метро, де треба купити квиток. Купити його через Google Pay, Apple Pay неможливо – потрібно вставити в термінал картку та ввести PIN-код. Очевидно, що його зловмисники підглянули, адже без нього зняти гроші з картки неможливо. Після цього вони вкрали гаманець, – розповів Анатолій.

Шоумен заявив, що після крадіжки грошей він заблокував банківські рахунки та звернувся до поліції.

– Найсмішніше, що злодії вкрали гривні з гаманця. Не хочу засмучувати їх актуальним курсом, але нехай це буде для них сюрпризом, – додав телеведучий.

Відомо, що такі випадки крадіжки в українських знаменитостей за кордоном вже траплялися за період війни. Наприклад, раніше український гурт ТНМК обікрали під час благодійного концерту у Німеччині. Зловмисники проникли в автобус та вкрали дорогу апаратуру, гроші та документи музикантів.