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Слили новые песни: грабители залезли в авто Ланы Дель Рей

20 октября 2022, 12:39
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Лана Дель Рей
Источник: Depositphotos

Грабители вскрыли машину американской певицы Ланы Дель Рей, из которой украли рюкзак и гаджеты.

Помимо таких вещей, как деньги и кредитные карты, звезда потеряла кое-что еще более важное — ее будущий альбом и 200-страничную рукопись книги. Об этом пишет Paper.

Лана смогла удаленно стереть содержимое своего ноутбука, однако злоумышленники успели слить некоторые новые песни в сеть. Например — композицию с Тейлор Свифт, премьера которой запланирована на пятницу, 21 октября.

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— Пожалуйста, не слушайте музыку, если вы ее слышите, потому что релиз еще не состоялся, — просит Дель Рей.

Это не первый случай, когда артистка имеет дело с утечками. В 2014 году ее пластинка также просочилась в интернет благодаря злоумышленникам.

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Лана Дель Рей Ограбление
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