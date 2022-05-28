Співачка та головна героїня романтичного реаліті Холостячка 2 Злата Огнєвіч розповіла, хто з учасників шоу їй зателефонував після початку повномасштабної війни, а також про стосунки з Андрієм Задворним. Про це знаменитість розповіла під час участі у програмі Як ти? від СТБ.

За словами співачки, їй зателефонували лише три учасники шоу – Макс Тарапата, Дмитро Шевченко та Олег Плахотнюк.

Втім, переможець шоу Андрій Задворний Златі так і не зателефонував, щоби поцікавитися як вона.

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– Війна не означає, що я повинна повернути у своє життя людину, яка зробила мені дуже боляче, – заявила Огнєвіч .

Холостячка зазначила, що зараз у неї остання стадія переживань після болючого розриву цих стосунків. Злата додала, що частково вибачила Андрієві, і вже не відчуває такого смутку, жалю та болю.

Вона пояснила, чому у фіналі Холостячки 2 обрала саме Задворного. Їй сподобався його емоційний холод.

– Якщо інші хлопці приділяли мені увагу та намагалися сподобатися, то з Андрієм мені треба було його завойовувати, – розповіла Злата.

Раніше Огнєвіч розповіла про свого колишнього, який став добровольцем на тлі повномасштабного вторгнення. Співачка зізналася, що дуже пишається цим хлопцем через його справи.