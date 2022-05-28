Певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич рассказала, кто из участников шоу ей позвонил после начала полномасштабной войны, а также об отношениях с Андреем Задворным. Об этом знаменитость рассказала во время участия в программе Как ты? от СТБ.

По словам певицы, ей позвонили только три участника шоу — Макс Тарапата, Дмитрий Шевченко и Олег Плахотнюк.

Впрочем, победитель шоу Андрей Задворный Злате так и не позвонил, чтобы поинтересоваться как она.

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— Война не означает, что я должна вернуть в свою жизнь человека, который сделал мне очень больно, — заявила Огневич.

Холостячка отметила, что сейчас у нее последняя стадия переживаний после болезненного разрыва этих отношений. Злата добавила, что отчасти простила Андрея, и уже не чувствует такой грусти, жалости и боли.

Она объяснила, почему в финале Холостячки 2 выбрала именно Задворного. Ей понравился его эмоциональный холод.

— Если другие парни уделяли мне внимание и пытались понравиться, то с Андреем мне нужно было его завоевывать, — рассказала Злата.

Ранее Огневич рассказала о своем бывшем, который стал добровольцем на фоне полномасштабного вторжения. Певица призналась, что очень гордится этим парнем за его дела.