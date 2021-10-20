Злата Огнєвіч поділилася рідкісним відео з мамою

Українська співачка і головна героїня романтичної реаліті-шоу Злата Огнєвіч показала свою маму Галину, на яку дуже схожа.

Артистка опублікувала серію відео в Instagram-stories, зазначивши, що давно не показувала маму, а також попросила її передати привіт усім своїм шанувальникам.

– Мама всім передає привіт. Подумала, що мами давно не було в stories. Мама, ти де була?… Передай привіт усім моїм підписникам, – сказала Огнєвіч.

До того, як переїхати в столицю, Злата разом із батьками жила в Криму. Однак зовсім нещодавно стало відомо, що артистка забрала їх звідти. Тепер Галина і Леонід живуть під Києвом.

Раніше Злата Огнєвіч показала атмосферний осінній образ і заінтригувала своїх шанувальників. Уся справа в підписі під знімком, який залишила артистка.

Вона зазначила, що хоче залишити це фото в своєму мікроблозі на пам’ять про особливий день.

Шанувальники оцінили образ Злати, проте більше звернули увагу на підпис. Хтось навіть припустив, що руку в кишені на знімку зірка тримає не просто так.

Сама виконавиця не відповіла на провокаційні питання під публікацією, тому шанувальникам залишається тільки гадати, чим той день став для неї особливим.