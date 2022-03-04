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Злата Огневич о войне в Украине: Не буду рассчитываться рублями и петь в РФ

4 марта 2022, 16:45
Ирина Сорока редактор раздела Lifestyle
Злата Огневич
Источник: Злата Огневич

Украинская певица, финалистка песенного конкурса Евровидение в 2013 году, и главная героиня Холостячки Злата Огневич на своей странице в Instagram призывает россиян остановить войну в Украине.

Огневич сообщила о своей гражданской позиции, и заявила, что украинский народ никогда не будет рабами и овцами, которые будут шагать за кровавым лидером.

Злата Огневич отметила, что прекращает свою творческую деятельность на территории РФ.

— Я никогда не буду рассчитываться рублями! Я никогда не буду петь и давать концерты в России, никогда! – сообщает Огневич.

Певица отметила, что украинский народ не нужно спасать.

— Россия, спасите лучше себя от убийцы, тирана и зверя, пока еще не поздно! – говорит Огневич.

Правда, мировая поддержка заявила певица.

— Ваш подвиг я буду помнить до конца жизни, пересказывать детям и внукам. Низкий поклон каждому.

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Теги
Війна в Україні , Злата Огневич
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