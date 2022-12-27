Меган Маркл здивувала принца Вільяма оригінальним подарунком на Різдво в 2017 році. Тоді герцогиня Сассекська вперше відзначала свято в колі королівської родини, перебуваючи в статусі нареченої принца Гаррі.

Маркл піднесла принцу Вільяму ложку з вигравіруваними на ній словами – злаковий вбивця. Про це розповідається в книзі Омід Скобі про Меган і Гаррі В пошуках свободи.

Таким чином Маркл прагнула справити враження на Вільяма, продемонструвавши своє почуття гумору. Цей подарунок був доречним, оскільки його відсилання було до того, що на сніданок Вельські зазвичай їдять вівсянку або пластівці з молоком.

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– Найбільшою проблемою для Меган було знайти ідеальні оригінальні подарунки, щоб розважити її нову велику родину. Принаймні один із її подарунків мав величезний успіх – ложка для Вільяма з написом злаковий вбивця, – йдеться в книзі.

Повідомляється, що принц був вражений жартівливим подарунком Маркл, яка справила тоді на королівську родину сильне враження.

Варто зазначити, що монархи вже давно обмінюються невеликими подарунками одне з одним під час святкового сезону.