Меган Маркл удивила принца Уильяма оригинальным подарком на Рождество в 2017 году. Тогда герцогиня Сассекская впервые отмечала праздник в кругу королевской семьи, пребывая в статусе невесты принца Гарри.

Маркл преподнесла принцу Уильяму ложку с выгравированными на ней словами — злаковый убийца. Об этом рассказывается в книге Омид Скоби о Меган и Гарри В поисках свободы.

Таким образом Маркл стремилась произвести впечатление на Уильяма, продемонстрировав свое чувство юмора. Этот подарок пришелся кстати, поскольку его отсылка к тому, что на завтрак Уэльские обычно едят овсянку или хлопья с молоком.

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— Самой большой проблемой для Меган было найти идеальные оригинальные подарки, чтобы развлечь ее новую большую семью. По крайней мере, один из ее подарков имел огромный успех — ложка для Уильяма с надписью злаковый убийца, — говорится в книге.

Сообщается, что принц был впечатлен шутливым подарком Маркл, которая произвела тогда на королевскую семью сильное впечатление.

Стоит отметить, что монархи уже давно обмениваются небольшими подарками друг с другом во время праздничного сезона.