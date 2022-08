Українські зірки приєдналися до флешмобу з непристойним тризубом, який розкритикували в мережі. Серед них співачки Надя Дорофєєва, Alyona Alyona, Lida Lee, Даша Астаф’єва, учасник гурту Kalush Orchestra MC КилимМен та міністр культури Олександр Ткаченко.

Усі вони постали на фото з тризубом із пальців, який днями агенція Banda разом із Мінкультом розробили як жест-привітання до свята – Дня Незалежності України.

Зараз дивляться

Раніше всі ці фото були опубліковані в Instagram Banda Agency із хештегом #тризубнезалежності, проте зараз їх видалили.

Що не так із цим жестом

Агентство Banda вирішило покреативити та розробило жест, який нагадує тризуб. Вони запропонували українцям мовою жестів показувати букву Н – підняти вгору вказівний та середній пальці і мізинець, а безіменний зігнути та поставити на нього зверху великий.

Користувачі мережі побачили в запропонованому жесті непристойність і сексуальний підтекст, оскільки його називають two in pink one in stink.

Багато хто згадав класичний тризуб борця за незалежність В’ячеслава Чорновола, зазначивши, що навіщо вигадувати щось нове, коли є готове.

Варто зазначити, що пізніше цей жест став символом політичної партії Свобода.

Реакція Мінкульту

У Міністерстві культури та інформаційної політики прокоментували обурення користувачів. Там вибачилися і зазначили, що в жодному разі не ставили за мету образити наших співгромадян.

– Метою цього флешмобу було створення єдиного символу для своїх. Жесту, який можна було б показати на знак гордості за свою країну, а не навпаки. Без жодного підтексту та осквернення. Мова жестів досить сенситивна і має багато нюансів. Символ, який ми запропонували, жестовою мовою означає букву Н – Незалежність, – пояснили в Мінкульті.

Також там додали, що жест Чорновола використовує одна з політичних партій, а їхнім завдання було створення жесту для всіх українців, незалежно від політичних поглядів.

Однак згодом у Мінкульті все ж таки сказали, що єдиний жест на позначення Тризуба – варіант Чорновола.

Реакція Banda Agency

В агентстві сказали, що хотіли вигадати безпечний жест для всіх українців, щоб і ті, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, теж могли його використати.

– Звичайно, ми знаємо та поважаємо традиційний жест Тризуба з пальців, який використав В’ячеслав Чорновіл. Однак, на жаль, зараз його небезпечно піднімати у тимчасово окупованих українських областях. А ще він досить сильно асоціюється з однією із політичних партій, – зазначили у Banda.

Згодом в агентстві вибачилися, наголосивши, що це їхня провина і тільки їм розбирати наслідки критики від користувачів мережі.