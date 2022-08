Украинские звезды присоединились к флешмобу с непристойным трезубцем, который раскритиковали в сети. Среди них — певицы Надя Дорофеева, Alyona Alyona, Lida Lee, Даша Астафьева, участник группы Kalush Orchestra MC КилимМен и министр культуры Александр Ткаченко.

Все они предстали на фото с трезубцем из пальцев, который на днях агентство Banda вместе с Минкультом разработали в качестве жеста-поздравления к празднику — Дню Независимости Украины.

Ранее все эти фото были опубликованы в Instagram Banda Agency с хэштегом #тризубнезалежності , однако сейчас их удалили.

Что не так с этим жестом

Агентство Banda решило покреативить и разработало жест, который напоминает трезубец. Они предложили украинцам языком жестов показывать букву Н — поднять вверх указательный и средний пальцы и мизинец, а безымянный согнуть и поставить на него сверху большой.

Пользователи сети увидели в предложенном жесте непристойность и сексуальный подтекст, поскольку его называют two in pink one in stink.

Многие вспомнили классический трезубец борца за независимость Вячеслава Чорновола, отметив, что зачем придумывать что-то новое, когда есть готовое.

Стоит отметить, что позже этот жест стал символом политической партии Свобода.

Реакция Минкульта

В Министерстве культуры и информационной политики прокомментировали возмущение пользователей. Там принесли извинения и отметили, что ни в коем случае не ставили целью оскорбить наших сограждан.

— Целью этого флешмоба было создание единого символа для своих. Жеста, который можно было бы показать в знак гордости за свою страну, а не наоборот. Без всякого подтекста и осквернения. Язык жестов достаточно сенситивный и имеет много нюансов. Символ, который мы предложили, на языке жестов означает букву Н — Независимость, — объяснили в Минкульте.

Также там добавили, что жест Чорновола использует одна из политических партий, а их задачей было создание жеста для всех украинцев, независимо от политических взглядов.

Однако спустя время в Минкульте все же сказали, что единственный жест на обозначения Тризуба — вариант Чорновола.

Реакция Banda Agency

В агентстве сказали, что они хотели придумать безопасный жест для всех украинцев, чтобы и те, кто находится на временно оккупированных территориях, тоже могли его использовать.

— Конечно, мы знаем и уважаем традиционный жест Тризуба из пальцев, который использовал Вячеслав Чорновол. Однако, к сожалению, сейчас его опасно поднимать во временно оккупированных украинских областях. А еще он достаточно сильно ассоциируется с одной из политических партий, — отметили в Banda.

Позже в агентстве принесли извинения, подчеркнув, что это их вина и только им разбирать последствия критики от пользователей сети.