Тризуб є одним із найважливіших державних символів, якому довелося подолати історичну дистанцію довжиною в понад тисячоліття.

Виглядом теперішніх символів влади президента України – печатки, булави, знака та прапора-штандарту – ми завдячуємо геральдисту Олексі Руденку, який є їхнім автором.

Він розповів, що тризуб вперше почав використовувати ще Володимир Великий, у IX столітті.

Зараз дивляться

– Князь, використовуючи ті самі принципи, за якими створювалися візантійські монети, почав карбувати на цих монетах власне зображення, і там навіть напис: Володимир на столі, тобто, Володимир на престолі. Але на зворотньому боці стояв знак його власності, знак тризуба, який він першим почав використовувати, – розповів геральдист.

Що спонукало Хрестителя Русі обрати саме такий знак – історія замовчує. Бо ж його батько, Святослав Хоробрий, як і ще декілька Рюриковичів, послуговувалися двозубами. Нині цей символ отримав нове життя в оздобах Сил спеціальних операцій.

Із занепадом Русі про тризуб майже забули. Дискусії в українських культурних колах щодо національної символіки знову почалися лише у XIX столітті.

І якби з цього часу і до 1918 року, коли тризуб таки прийняли, в якийсь момент віхи історії звернули б не туди – ми могли б мати геть інший герб.

Приміром, козака з мушкетом – герб Війська Запорозького. Або Галицького лева – символ Руського королівства, а згодом і Західно-Української Народної Республіки.

Чи Архістратига Михайла – знак Наддніпрянської України із Галицьким левом на щиті. Він був уособленням єдності східних та західних українців. Врешті, переміг найдавніший і найлаконічніший із символів.

– В його основі лежить, як я підозрюю, не зовсім геральдика, яка пов’язана з певною родиною. Можливо, це якийсь рунічний символ, який характерний якраз для скандинавських народів, – розповів історик та військовослужбовець Антон Дробович.

Повноцінно стати знаком української незалежності тризуб зміг лише після розпаду Радянського Союзу, до цього – ним користувалися повстанці, зокрема УПА, дисиденти, а також – низка емігрантських організацій.

– Це націоналістичний символ. У Радянському Союзі для нього було окреме визначення. Але Радянський Союз, як і кожна імперія, він же ж формував сенси. Він стверджував, що націоналістична – далі знак рівняння – нацистська, – розповів геральдист Олекса Руденко.

Нині Росія, яка вважає себе правонаступницею Радянського Союзу, таку політику продовжує.

У 2014 році Василю Пелишу, тоді бійцю батальйону Айдар, татуювання герба із підписом Слава Україні, коштувало руки. Її відрубали, коли потрапив у полон до ворогів. І на той момент Василю було лише 19 років. Проте це не зупинило його, тому він знову став до лав Збройних сил.

– Росія постійно вчиняє оці невмотивовані звірства. Вони не розуміють, що кожна така людина потім присвятить життя боротьбі з Росією, – каже історик Антон Дробович.

Геральдист Олекса Руденко додав, що наявність тризуба, як головного символа, зшиває останнє тисячоліття нашої історії.