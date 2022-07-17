Звезды Крепостной и Поймать Кайдаша вышли с киевлянами на тренировку под открытым небом

Тарас Цымбалюк, Наталья Денисенко, Артур Логай, Владислав Никитюк, а также другие украинские актеры вышли на коллективную тренировку под открытым небом ради благотворительности. Все они принимают участие в онлайн-аукционе Act lots, цель которого – собрать средства на 5 карет скорой помощи для ВСУ. Цена вопроса – €50 тыс.

Каждый из актеров до сих пор выставлял на аукционе личные вещи, талисманы, костюмы звездных ролей и даже личные встречи. За месяц продали уже 23 лота и собрали почти €7 тыс. Авторы идеи аукциона – супруги Григорий Бакланов и Анастасии Цымбалару. Так они помогают волонтерам ОО Инициативное поколение собрать средства на кареты скорой помощи.

В этот раз устроили тренировку, чтобы накопилась полная сумма €10 тыс. на первую карету скорой. Григорий и Анастасия были удивлены, когда увидели утром в столичном парке Наталка почти сотню участников.

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– Из продажи предыдущих 23 лотов нам удалось собрать 6 191 евро. Мы уже заплатили аванс за первый автомобиль, и он едет в Украину. И пока он едет из Италии, мы должны собрать остаток 3 800 евро. Поэтому надеемся, что тренировка нам в этом поможет, – рассказывает Анастасия Цымбалару.

Актер Тарас Цымбалюк не скрывает: очень соскучился по живым встречам с коллегами и поклонниками. А поскольку для него спорт является неотъемлемой частью жизни – радостно согласился потренироваться в кругу участников.

– В целом этот аукцион очень интересен. По-моему, это нетривиальный сбор средств, ведь мы разыгрываем вещи, которые были задействованы на съемочных площадках популярных сериалов и фильмов. Мы не просто выложили реквизиты и собираем деньги. Нам нравится сам прием, который мы выбрали, ведь мы контактируем с неравнодушными людьми. А им часто интересно побороться за наши лоты, – говорит Тарас Цымбалюк.

Почти час сотня участников, актеры и посетители, проходили full-body тренировку. Начали с обычной зарядки, а закончили интенсивными кардиотренировками. На звездную зарядку вход был свободным. Посетители оставляли пожертвования в ящике.

Но фото со знаменитостью нужно было еще заработать — выполнить все упражнения. Да и сами актеры не ожидали, что придется поработать до седьмого пота.

Звезды Крепостной и Поймать Кайдаша вышли с киевлянами на тренировку под открытым небом / 4 images

По свою порцию эндорфина на звездную зарядку пришла и актриса Наталка Денисенко. Ее лот также участвует в аукционе Act lots, это английское винтажное зеркало, расческа и щетка для одежды. С идентичным комплектом Наталка играла роль актрисы Ларисы Яхонтовой в сериале Крепостная.

К слову, многие посетители звездной зарядки пришли, чтобы увидеть Наталку вживую и сделать с ней фото.

– Спорт – это единственное, что меня спасло во время этой войны. Поэтому я понимаю, почему все сегодня в эйфории упорно тренируются. Ибо движение — это жизнь! По-моему, спорт очень помогает поддерживать моральное состояние. Сейчас, как никогда, важно заниматься спортом, — считает Наталка Денисенко.

В результате только через час благотворительной тренировки удалось собрать 15 тыс. грн, и это еще на шаг приближает благотворителей к цели. Между тем, продолжается основной аукцион Act lots – следите за новыми эксклюзивными лотами от украинских актеров.

Фото: Евгений Воронцов