Козацька сережка та штани з Кріпосної. Українські зірки продають свої речі заради карет швидкої

Понад сто українських акторів вирішили продати на аукціоні ексклюзивний одяг, аксесуари, костюми своїх зіркових ролей, а ще особисті зустрічі. Мета – допомогти волонтерам ГО Ініціативне покоління придбати п’ять карет швидкої допомоги для наших військових на передовій.

Сума чимала – €50 тис., і потрібна вона “на вчора”. Навесні волонтери вже придбали дві карети швидкої для військових частин на Миколаївщині та Чернігівщині. Та коли отримали запит від військових ще на п’ять автівок, почали шукати підмогу.

Першою про це дізналася актриса Анастасія Цимбалару. Її не злякала сума в €50 тис. – вирішили збирати кошти аукціоном.

Зараз дивляться

– Просити українців просто допомагати, просто донатити, наразі вже не дуже чесно, бо гроші у людей закінчуються. А так ми, актори, можемо дати щось від себе, щось взамін. Йдеться про купівлю швидких, які мають рятувати життя, тому ми дуже обмежені в часі. Тож лоти виставляються лише на три дні. І хто встигне, той і забирає лот.

Усі лоти публікують на сторінці аукціону в Instagram. У кожної позиції є стартова ціна та крок ставки. Хоч акція триває менше місяця, вже вдалося продати 18 лотів і зібрати понад €5,5 тис., додає Анастасія Цимбалару.

Зараз тривають торги за лот від зірки серіалу Кріпосна, актора Тараса Цимбалюка. Це штани коваля Назара з серіалу.

– Чи не увесь 4-й сезон мій герой провів у цих штанах. Вони мені неймовірно подобаються! Недарма опісля зйомок саме ці льняні штани я залишив собі на згадку і навіть планував носити. Серіал Кріпосна загалом знаковий для мене, адже він завоював величезну аудиторію, до виходу готується вже 4 сезон.

Хоч штани і чоловічі, змагаються за їх купівлю саме жінки. У коментарях до лоту вони не приховують – мріють потрапити на побачення з Тарасом.

– Я готовий до цього. Хоч це не буде побачення у класичному розумінні. Це буде зустріч, для мене вона буде навіть ділова, де я віддам людині омріяний лот і залюбки познайомлюся з нею.

Актор В’ячеслав Довженко та його поліцейський Бондар із серіалу Дільничний із ДВРЗ готується виставити головні фішки свого персонажа – кашкет та окуляри. Вони нагадують йому про зйомки однієї з найулюбленіших серіальних робіт.

Він любить цей серіал за те, що у ньому чимало комічних моментів народжувалися просто на знімальному майданчику. І ці деталі костюма лише нагадують йому про це.

– Це буде саме той кашкет та окуляри, які носить Бондар в серіалі. Вони прожили три сезони і від мене особисто можуть бути презентовані будь-якій людині, яка захоче раптом їх придбати. Ще до початку зйомок серіалу я шукав родзинку для цього образу і на думку спали саме окуляри. Так Бондар вийшов доволі стильним і чимось нагадує пілота авіалайнера.

В’ячеслав Довженко обіцяє переможця лоту запросити на виставу до столичного Театру на Подолі й після дійства за філіжанкою кави презентувати кашкет та окуляри.

Справжня козацька сережка – лот актора Григорія Бакланова, їй судилося стати оберегом для одного з жителів Бучі під час російської окупації. Але спершу ця сережка була деталлю образу Семена, якого зіграв Григорій у фільмі Пекельна хоругва, або Різдво козацьке.

Козацька сережка та штани з Кріпосної. Українські зірки продають свої речі заради карет швидкої / 3 зображення

– Коли я вирішив виставити її на благодійному аукціоні, то з’ясувалося, що вона весь цей час знаходилася в Бучі у будинку одного з творців фільму. Їхній родині вдалося виїхати звідти. На жаль, російські армійці вдерлися і до їхнього дому, вкрали деякі речі. Однак сейф, у якому була сережка, був ними непомічений, і вона збереглася. Коли господар дому віддавав мені її, сказав, що вона стала оберегом для їхньої домівки.

Зараз для акторів завдання №1 – якомога швидше зібрати необхідні €50 тис. на п’ять карет швидкої допомоги. Однак якщо на такий аукціон буде попит і надалі, організатори продовжать шукати зіркові лоти на продаж заради благодійності.