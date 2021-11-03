Зірку серіалу Кріпосна Валентина Томусяка внесли в чорний список Мінкульту через нібито зйомки у фільмі Пригрів. Сам актор переконує, що це помилка і він ніяк не причетний до стрічки.

Що сталося

3 листопада на сайті Мінкульту з’явився оновлений список осіб, що становить загрозу національній безпеці Україні. До списку додали 32 прізвища – тепер у ньому 258 осіб.

Поряд із прізвищами російських акторів – зірка серіалу Кріпосна Валентин Томусяк. За нібито знімання у російській стрічці Пригрів, що описує події на Донбасі.

Що каже Мінкульт

У прес-службі Мінкульту Фактам ICTV підтвердили внесення Томусяка в чорний список саме через знімання у фільмі Пригрів. Натомість наголосили – сам список визначає СБУ, а Мінкульт просто розміщує інформацію на сайті.

Відтак внесення актора до списку передбачає заборону демонстрації стрічок за його участі.

Факти ICTV також звернулися за роз’ясненнями до СБУ та очікують відповіді.

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Що каже Томусяк

Сам Валентин Томусяк запевняє, що СБУ внесло його до списку помилково і він не має до фільму жодного відношення. Актор переконує, що від початку війни на Донбасі він не був у Росії та в окупованому Криму.

– Сьогодні в моєму житті сталася дуже прикра та шокуюча подія. Я дізнався, що моє ім’я було внесено до списку людей, які загрожують національної безпеці України, таке рішення було прийнято СБУ та Мінкультом нашої країни. Чому? Тому що я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятому країною-агресором, який ганебно описує події на Донбасі, назва якого Пригрів. Мені дивно, що я зараз маю писати цей пост, та начебто виправдовуватися, тому что не маю жодного відношення до цього продукту. Більш того, я не був в Росії, чи на анексованих територіях або в Криму з початку війни. Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар’єра та репутація, а ще мій емоційний стан. Чекаю, що влада країни виправить цю жахливу помилку якомога швидше и принесе мені особисті вибачення, – написав він.

До слова, у фінальних титрах до фільму Пригрів ім’я Томусяка Факти ICTV не знайшли.

У коментарях до посту актора підписники висловили йому свою підтримку:

Терпіння!

Тримайтеся! Все буде добре! Треба трішечки часу, щоб вони розібралися!

Сили та терпіння! Це має завершитись круто!

Здивувалася, коли побачила Вас у цьому списку!

Як таке взагалі можливо?

Сподіваюся, помилку виправлять швидко!

Що відомо про Валентина Томусяка

Валентин Томусяк – зірка серіалу Кріпосна. У костюмованій драмі актор зіграв Кадошнікова – давнього друга головного героя Григорія Червінського.

Сам Томусяк народився 20 січня 1983 року. Закінчив Київський університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого. Служить у Київському ТЮГ на Липках.

Є лауреатом Держпремії Кабміну ім. Лесі Українки. Раніше актор вже з’являвся на телеканалі СТБ у драматичному серіалі Ніщо не трапляється двічі.