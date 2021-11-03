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До чорного списку Мінкульту потрапили ще 32 актори

3 Листопада 2021, 17:52 Валентина Чорна
До чорного списку Мінкульту потрапили ще 32 актори

Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 32 актори до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Станом на 3 листопада 2021 року у чорному списку Мінкульту перебувають 258 осіб. Артисти потрапили у перелік через зйомки у пропагандистському фільмі Солнцепек, які проходили на території окупованого Криму.

Чорний список поповнився на підставі звернень представників Служби безпеки України.

Повний перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці:

  • Павло Богомолов;
  • Ілля Власов;
  • Михайло Разінкін;
  • Анастасія Бакланова;
  • Роман Гусєв;
  • Костянтин Гапонов;
  • В’ячеслав Земляний;
  • Максим Шпаковський;
  • Андрій Фомін;
  • Ілля Домбровський;
  • Юрій Котов;
  • Людмила Яковлєва;
  • Ігор Лучихін;
  • Тетяна Бурнакіна;
  • Катерина Федченко;
  • Катерина Насонова;
  • Андрій Пензін;
  • Володимир Міллер,
  • Олександр Романов;
  • Усейн Дегерменджі;
  • Олександр Классен;
  • Андрій Скабар;
  • Сергій Воробйов;
  • Валентин Томусяк;
  • Олександр Загляєв;
  • Роман Никифоров;
  • Дмитро Чудін;
  • Олександр Лапшов;
  • Олександр Марушев;
  • Єгор Попов;
  • Євген Кузьмін;
  • Михайло Грищенко.

Раніше до чорного списку Мінкульту внесли 14 російських акторів. Серед них – Максим Дахненко, який грав в Останньому богатирі та відомий радянський актор Володимир Ільїн.

Крім того, до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесли Олексія Кравченка. Його більшість глядачів знає за ролями у Спецназі, Бригаді та 9 роті.

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Джерело
Мінкульт
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