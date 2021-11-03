Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 32 актори до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.

Станом на 3 листопада 2021 року у чорному списку Мінкульту перебувають 258 осіб. Артисти потрапили у перелік через зйомки у пропагандистському фільмі Солнцепек, які проходили на території окупованого Криму.

Чорний список поповнився на підставі звернень представників Служби безпеки України.

Повний перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці:

Павло Богомолов;

Ілля Власов;

Михайло Разінкін;

Анастасія Бакланова;

Роман Гусєв;

Костянтин Гапонов;

В’ячеслав Земляний;

Максим Шпаковський;

Андрій Фомін;

Ілля Домбровський;

Юрій Котов;

Людмила Яковлєва;

Ігор Лучихін;

Тетяна Бурнакіна;

Катерина Федченко;

Катерина Насонова;

Андрій Пензін;

Володимир Міллер,

Олександр Романов;

Усейн Дегерменджі;

Олександр Классен;

Андрій Скабар;

Сергій Воробйов;

Валентин Томусяк;

Олександр Загляєв;

Роман Никифоров;

Дмитро Чудін;

Олександр Лапшов;

Олександр Марушев;

Єгор Попов;

Євген Кузьмін;

Михайло Грищенко.

Раніше до чорного списку Мінкульту внесли 14 російських акторів. Серед них – Максим Дахненко, який грав в Останньому богатирі та відомий радянський актор Володимир Ільїн.

Крім того, до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесли Олексія Кравченка. Його більшість глядачів знає за ролями у Спецназі, Бригаді та 9 роті.