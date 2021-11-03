Міністерство культури та інформаційної політики внесло ще 32 актори до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Станом на 3 листопада 2021 року у чорному списку Мінкульту перебувають 258 осіб. Артисти потрапили у перелік через зйомки у пропагандистському фільмі Солнцепек, які проходили на території окупованого Криму.
Чорний список поповнився на підставі звернень представників Служби безпеки України.
Повний перелік осіб, які становлять загрозу національній безпеці:
- Павло Богомолов;
- Ілля Власов;
- Михайло Разінкін;
- Анастасія Бакланова;
- Роман Гусєв;
- Костянтин Гапонов;
- В’ячеслав Земляний;
- Максим Шпаковський;
- Андрій Фомін;
- Ілля Домбровський;
- Юрій Котов;
- Людмила Яковлєва;
- Ігор Лучихін;
- Тетяна Бурнакіна;
- Катерина Федченко;
- Катерина Насонова;
- Андрій Пензін;
- Володимир Міллер,
- Олександр Романов;
- Усейн Дегерменджі;
- Олександр Классен;
- Андрій Скабар;
- Сергій Воробйов;
- Валентин Томусяк;
- Олександр Загляєв;
- Роман Никифоров;
- Дмитро Чудін;
- Олександр Лапшов;
- Олександр Марушев;
- Єгор Попов;
- Євген Кузьмін;
- Михайло Грищенко.
Раніше до чорного списку Мінкульту внесли 14 російських акторів. Серед них – Максим Дахненко, який грав в Останньому богатирі та відомий радянський актор Володимир Ільїн.
Крім того, до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, внесли Олексія Кравченка. Його більшість глядачів знає за ролями у Спецназі, Бригаді та 9 роті.