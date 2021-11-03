Звезду сериала Крепостная Валентина Томусяка внесли в черный список Минкульта из-за якобы съемок в фильме Солнцепек. Сам актер убеждает, что это ошибка, и он никак не причастен к ленте.

Что произошло

3 ноября на сайте Минкульта появился обновленный список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. В список добавили 32 фамилии – теперь в нем 258 человек.

Наряду с фамилиями российских актеров – звезда сериала Крепостная Валентин Томусяк. За якобы съемку в российской ленте Солнцепек, описывающую события на Донбассе.

Что говорит Минкульт

В пресс-службе Минкульта Фактам ICTV подтвердили внесение Томусяка в черный список именно из-за съемок в фильме Солнцепек. В то же время подчеркнули — сам список определяет СБУ, а Минкульт просто размещает информацию на сайте.

Следовательно, внесение актера в список предусматривает запрет демонстрации лент с его участием.

Факты ICTV также обратились за разъяснениями в СБУ и ожидают ответа.

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Что говорит Томусяк

Сам Валентин Томусяк уверяет, что СБУ внесло его в список по ошибке и он не имеет к фильму никакого отношения. Актер убеждает, что с начала войны в Донбассе он не был в России и в оккупированном Крыму.

— Сегодня в моей жизни произошло очень неприятное и шокирующее событие. Я узнал, что мое имя было внесено в список людей, угрожающих национальной безопасности Украины, такое решение было принято СБУ и Минкультом нашей страны. Почему? Потому что я якобы причастен к съемкам антиукраинского фильма, снятого страной-агрессором, позорно описывающим события на Донбассе, название которого Солнцепек. Мне удивительно, что я сейчас должен писать этот пост, и вроде бы оправдываться, потому что не имею никакого отношения к этому продукту. Более того, я не был в России, или на аннексированных территориях или в Крыму с начала войны. Я не понимаю, почему сейчас под угрозой моя карьера и репутация, и мое эмоциональное состояние. Жду, что власти страны исправят эту ужасную ошибку как можно скорее и принесут мне личные извинения, — написал он.

К слову, в финальных титрах к фильму Солнцепек имя Томусяка Факты ICTV и правда не нашли.

В комментариях к посту актера подписчики выразили ему свою поддержку:

Терпения!

Держитесь! Все будет хорошо! Нужно немного времени, чтобы они разобрались!

Силы и терпения! Это должно завершиться круто!

Удивилась, когда увидела Вас в этом списке!

Как такое вообще возможно?

Надеюсь, ошибку исправят быстро!

Что известно о Валентине Томусяке

Валентин Томусяк – звезда сериала Крепостная. В костюмированной драме актер сыграл Кадошникова – давнего друга главного героя Григория Червинского.

Сам Томусяк родился 20 января 1983 года. Окончил Киевский университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Служит в Киевском ТЮЗе на Липках.

Является лауреатом Госпремии Кабмина им. Леси Украинки. Ранее актер уже появлялся на телеканале СТБ в драматическом сериале Ничто не случается дважды.