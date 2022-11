Солістка британського рок-гурту Fleetwood Mac Крістін Макві померла у 79 років. Про смерть Макві повідомили її родичі.

– Крістін Макві мирно померла у лікарні сьогодні вранці, у середу, 30 листопада 2022 року, після нетривалої хвороби, – йдеться у заяві.

Гурт Fleetwood Mac підтвердив смерть Макві.

– Немає слів, щоб описати наш сум через смерть Крістін Макві. Вона була справді єдиною у своєму роді, особливою та талановитою. Вона була найкращим музикантом, який тільки міг бути в гурті, і найкращим другом, який тільки міг бути у житті. Нам так пощастило, що ми прожили з нею життя. Індивідуально і разом ми глибоко дорожили Крістін і вдячні за дивовижні спогади, які в нас залишилися. Нам дуже її не вистачатиме, – йдеться у повідомленні.

Зараз дивляться

Британський рок-гурт Fleetwood Mac з’явився у 1967 році. Колектив є одним із найуспішніших в історії – загалом у світі продано понад 120 млн копій їхніх альбомів.

Крістін Макві приєдналася до Fleetwood Mac у 1970 році. Вона є автором і співавтором найвідоміших треків гурту, серед яких Don’t Stop, You Make Loving Fun, Hold Me, Little Lies, Over My Head.