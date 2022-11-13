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Зірка Сутінків Тейлор Лотнер одружився – перші фото з весілля

13 Листопада 2022, 14:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Зірка Сутінків Тейлор Лотнер одружився – перші фото з весілля
Джерело: Getty Images

Американський актор Тейлор Лотнер одружився на своїй обраниці Тейлор Доум через рік після заручин.

Торжество відбулося 11 листопада в Каліфорнії, неподалік від виноробні Epoch Estate Wines. На церемонії були присутні близькі люди і друзі пари.

30-річна зірка Сутінків був одягнений в чорний смокінг, білу сорочку і чорний метелик. 24-річна наречена постала в білій сукні, яка вишита квітами, з пікантним розрізом. Образ Доум доповнила довгою білою фатою.

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Кохані почали зустрічатися в 2018 році. До цього Лотнер зустрічався зі співачкою Тейлор Свіфт і акторкою Марі Авгеропулос.

У листопаді 2021 року Тейлор зробила Доум пропозицію.

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Джерело
Daily Mail
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Актор Весілля
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