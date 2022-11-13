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Звезда Сумерек Тейлор Лотнер женился — первые фото со свадьбы

13 ноября 2022, 14:46
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Звезда Сумерек Тейлор Лотнер женился — первые фото со свадьбы
Источник: Getty Images

Американский актер Тейлор Лотнер женился на своей избраннице Тейлор Доум спустя год после помолвки.

Торжество состоялось 11 ноября в Калифорнии, неподалеку от винодельни Epoch Estate Wines. На церемонии присутствовали близкие люди и друзья пары.

30-летняя звезда Сумерек был одет в черный смокинг, белую рубашку и черную бабочку. 24-летняя невеста предстала в белом платье, которое вышито цветами, с пикантным разрезом. Образ Доум дополнила длинной белой фате.

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Возлюбленные начали встречаться в 2018 году. До этого Лотнер встречался с певицей Тейлор Свифт и актрисой Мари Авгеропулос.

В ноябре 2021 года Тейлор сделала Доум предложение.

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Источник
Daily Mail
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