Померла американська актриса Луїза Флетчер – вона зіграла медсестру у культовому фільмі Пролітаючи над гніздом зозулі. Їй було 88 років.

За словами представників Флетчер, вона померла у своєму будинку у Франції.

Дебют молодої актриси на екрані відбувся 1958 року. За свою майстерність Луїза здобула премію Оскар. Її вручили за найкращу жіночу роль медсестри Ретчед у фільмі Пролітаючи над гніздом зозулі режисера Мілоша Формана.

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Артистка зіграла у класичному фільмі, заснованому на романі Кена Кізі – картина також отримала п’ять Оскарів у 1976 році. Один із них завоював Джек Ніколсон за найкращу чоловічу роль.

Відомо, що медсестра Ретчед, яку зіграла Луїза, стала п’ятою за величиною лиходійкою в історії кіно – про це свідчить список від Американської Кіноакадемії Мистецтв.

Зірка також була номінована на премію Еммі за другорядні ролі у фільмах Частота та Жанна д’Аркадія.

Окрім участі у зніманнях Пролітаючи над гніздом зозулі, Флетчер зіграла у величезній кількості фільмів. Востаннє вона з’являлася перед камерою у картині Ідеальний чоловік 2013 року.

Нещодавно помер ще один актор – путініст Сергій Пускепаліс загинув у ДТП у віці 56 років. Чоловік зіткнувся з вантажівкою у Ростовському районі, коли переганяв автомобіль із вантажем термобілизни для російських військових на Донбас.