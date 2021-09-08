Український актор та зірка серіалу Спіймати Кайдаша Григорій Бакланов одружився. Його обраницею стала колега Анастасія Цимбалару.

На особистих сторінках в Instagram пара поділилася весільними світлинами.

Для святкової церемонії Анастасія обрала білу вишукану сукню по фігурі з відкритою спиною. А Григорій позував у класичному костюмі сірого кольору з краваткою.

Анастасія та Григорій зустрічалися понад чотири роки, але весілля постійно відкладали через брак вільного часу.

Пара зізналася, що розкішну церемонію вони організували всього за два дні. Причиною раптового одруження стали кілька вільних від зйомок днів.

– Увечері напередодні торжества у нас не було ні костюма, ні каблучок, ні відеографа – нічого. Я була впевнена, що ми все скасуємо. Але Гришине “все буде” спрацювало і раптом почали з’являтися люди, які методом неймовірних зусиль зробили все, щоб ця важлива для нас подія все ж таки відбулася, – розповіла дружина Бакланова.

Актори зареєстрували свій шлюб у київському РАЦСі на території ВДНГ. А також вони дали обітниці перед Богом – повінчалися.

Нагадаємо, що влітку 2021 року ще один актор серіалу Спіймати Кайдаша Тарас Цимбалюк одружився з візажистом Тіною Антоненко.

Пара зустрічалася три роки, а познайомилася на зйомках кліпу Дмитра Монатика на трек Вечность.

Тарас та Тіна організували таємну весільну церемонію, на якій були присутні лише найближчі друзі і родичі. Весілля відбулося у Карпатах.

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Фото: Ira Marconi