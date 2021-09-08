Украинский актер и звезда сериала Поймать Кайдаша Григорий Бакланов женился. Его избранницей стала коллега Анастасия Цымбалару.

На личных страницах в Instagram пара поделилась свадебными фотографиями.

Для праздничной церемонии Анастасия выбрала белое изысканное платье по фигуре с открытой спиной. А Григорий позировал в классическом костюме серого цвета с галстуком.

Анастасия и Григорий встречались более четырех лет, но свадьбу постоянно откладывали из-за нехватки свободного времени.

Пара призналась, что роскошную церемонию они организовали всего за два дня. Причиной внезапного бракосочетания стали несколько свободных от съемок дней.

— Вечером накануне торжества у нас не было ни костюма, ни колец, ни видеографа — ничего. Я была уверена, что мы все отменим. Но Гришино «все будет» сработало и вдруг начали появляться люди, которые методом невероятных усилий сделали все, чтобы это важное для нас событие все же произошло, — рассказала жена Бакланова.

Актеры зарегистрировали свой брак в киевском ЗАГСе на территории ВДНХ. А также они дали обет перед Богом — обвенчались.

Напомним, что летом 2021 года еще один актер сериала Поймать Кайдаша Тарас Цымбалюк женился на визажистке Тине Антоненко.

Пара встречалась три года, а познакомилась на съемках клипа Дмитрия Монатика на трек Вечность.

Тарас и Тина организовали тайную свадебную церемонию, на которой присутствовали только самые близкие друзья и родственники. Свадьба состоялась в Карпатах.

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Фото: Ira Marconi