Американська акторка та зірка фільму Емілі в Парижі Лілі Коллінз вийшла заміж. Її обранцем став кінорежисер та письменник Чарлі Макдавелл.

На особистій сторінці в Instagram Лілі оприлюднила фото з весільної церемонії, яка відбулася 4 вересня в штаті Колорадо. Пара позувала на природі та на тлі водоспаду.

– Я ніколи не хотіла бути чиєюсь більше, ніж твоєю, і тепер я твоя дружина. 4 вересня 2021 року ми офіційно стали вічними один для одного. Я люблю тебе поза межами всього, – зворушливо написала Лілі.

Акторка додала, що їхня весільна церемонія була магічною. Хоча захід пройшов досить скромно, у колі близьких друзів та рідних.

– Те, що починалося як казка, тепер є моєю вічною реальністю. Я ніколи не зможу правильно описати, наскільки потойбічними були минулі вихідні, але магія – це досить хороше місце для початку, – написала Коллінз.

Для важливої події акторка обрала білу мереживну сукню від американського дизайнера Ральфа Лорена. Свій образ вона доповнила низьким пучком, сережками та ніжним макіяжем.

Чарлі Макдавелл на весільних фото позував у чорному костюмі та білій сорочці з метеликом.

Для Лілі та Чарлі цей шлюб став першим. Про стосунки пари стало відомо у 2019 році. Вони не приховували свої почуття, тому часто виходили разом на публіку та ділилися спільними світлинами.

А заручилася пара у вересні 2020 року. Тоді Чарлі Макдавелл романтично освідчився коханій серед гір.

До цього у Чарлі були романтичні стосунки з Емілією Кларк і Руні Марою, а у Лілі Коллінз був роман з актором Джеймі Кемпбеллом Бауером.

Лілі Коллінз здобула популярність після прем’єри серіалу Емілі в Парижі, яка відбулася на Netflix в жовтні 2020 року.

Стрічка розповідає про американку Емілі Купер з Чикаго, яку відправляють у відрядження в Париж. Там їм доведеться працювати маркетинг-директором рекламної компанії, що співпрацює з модними брендами.

Другий сезон серіалу вже знятий. Його прем’єра має відбутися у кінці 2021 року.