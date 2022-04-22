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Зірка Людей Ікс відвідав Львів: розповів про безсонну ніч та волонтерство

22 Квітня 2022, 14:48
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Лив Шрайбер
Джерело: Depositphotos

Голлівудський актор Лієв Шрайбер розповів про волонтерство у Львові та безсонну ніч у підвалі одного з місцевих готелів.

Своїми історіями зірка Людей Ікс поділився в Instagram, прикріпивши їх до цікавих фотографій. Так, актор особисто відчув на собі перебування у притулку протягом ночі.

– Безсонна ніч у Львові. Повітряна тривога була не менше трьох разів. У підвалі нашого готелю я був вражений тим, наскільки оптимістичними та живими залишаються люди, яких я там зустрів, – зізнався Шрайбер.

Після цього він вийшов на вулицю, і також не приховував своїх емоцій.

– Подрімав на вулиці після довгої ночі у Львові. Стільки історій, такі неймовірно стійкі люди. Я зараз у безпеці – хотів би я сказати те саме про них, – розповів Лів.

Зірка Людей Ікс додав, що його люб’язно перевезли від кордону до Львова, де показали центри, які надають притулок переселенцям – дітям та їхнім родинам. На знімках актора можна побачити, що він відвідував ці притулки, придбав кілька картин художниці Юлії для подальшого продажу на аукціоні, гроші з яких підуть на гуманітарну допомогу.

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Теги
Війна в Україні, волонтер
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