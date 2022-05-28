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Зірка кіно та сапер: пес Патрон отримав престижну нагороду в Каннах

28 Травня 2022, 13:44
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Патрон

Господар легендарного пса-сапера Патрона Михайло Ільєв розповів про нагороду в Каннах та професійну роботу чотирилапого улюбленця.

– Престижна нагорода була справжньою несподіванкою для нас, і нам дуже приємно, що про Патрона не забувають. Щодо фільмів, то пес знімається тільки в сюжетах саперів, а також бере активну участь у знищенні вибухонебезпечних предметів. Це необхідно, щоб місцеві жителі могли безпечно повертатися до своїх будинків, – розповів начальник групи піротехнічних робіт та підводного розмінування управління ДСНС Чернігівської області Михайло Ілльов.

Господар Патрона розповів, чим всесвітньо відомий пес займається у свій робочий час.

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– Патрон постійно працює зі мною у команді. Виїжджає зі мною щодня з 8 ранку, і ми знешкоджуємо небезпечні предмети, поки не стемніє. Роботи на Чернігівщині у нас дуже багато – окупанти залишили нам багато різних сюрпризів. Це стосується полів, лісів та населених пунктів, – додав Михайло.

Ілльєв також дав пораду тим українцям, які також хочуть собі завести песика породи Джек-рассел-тер’єр.

– Слід зрозуміти, що ця порода мисливська. Вони дуже темпераментні – їхнє бажання полювання дуже важко контролювати. Якщо ними не займатися, то можна залишитись без квартири, – зізнався сапер.

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сапери, Собака
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