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Звезда кино и сапер: пес Патрон получил престижную награду в Каннах

28 мая 2022, 13:44
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Патрон

Хозяин легендарного пса-сапера Патрона Михаил Ильев рассказал о награде в Каннах и профессиональной работе четырехлапого любимца.

— Престижная награда была настоящей неожиданностью для нас, и нам очень приятно, что о Патроне не забывают. Что касается фильмов, то пес снимается только в сюжетах саперов, а также берет активное участие в уничтожение взрывоопасных предметов. Это необходимо, чтобы местные жители могли безопасно возвращаться в свои дома, — рассказал начальник группы пиротехнических работ и подводного разминирования управления ДСНС Черниговской области Михаил Ильев.

Хозяин Патрона рассказал, чем всемирно известный пес занимается в свое рабочее время.

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— Патрон постоянно работает со мной в команде. Выезжает со мной каждый день с 8 утра, и мы обезвреживаем опасные предметы пока не стемнеет. Работы в Черниговской области у нас очень много — оккупанты оставили нам много разных сюрпризов. Это касается полей, лесов и населенных пунктов, — добавил Михаил.

Ильев также дал совет тем украинцам, которые также себе хотят завести песика породы Джек-рассел-терьер.

— Следует учесть, что эта порода охотничья. Они очень темпераментные — их желание охоты очень тяжело контролировать. Если ими не заниматься, то можно остаться без квартиры, — признался сапер.

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Теги
сапери, Собака
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