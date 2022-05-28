Хозяин легендарного пса-сапера Патрона Михаил Ильев рассказал о награде в Каннах и профессиональной работе четырехлапого любимца.

— Престижная награда была настоящей неожиданностью для нас, и нам очень приятно, что о Патроне не забывают. Что касается фильмов, то пес снимается только в сюжетах саперов, а также берет активное участие в уничтожение взрывоопасных предметов. Это необходимо, чтобы местные жители могли безопасно возвращаться в свои дома, — рассказал начальник группы пиротехнических работ и подводного разминирования управления ДСНС Черниговской области Михаил Ильев.

Хозяин Патрона рассказал, чем всемирно известный пес занимается в свое рабочее время.

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— Патрон постоянно работает со мной в команде. Выезжает со мной каждый день с 8 утра, и мы обезвреживаем опасные предметы пока не стемнеет. Работы в Черниговской области у нас очень много — оккупанты оставили нам много разных сюрпризов. Это касается полей, лесов и населенных пунктов, — добавил Михаил.

Ильев также дал совет тем украинцам, которые также себе хотят завести песика породы Джек-рассел-терьер.