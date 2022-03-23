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Стівен Кінг відмовився випускати свої нові книги у РФ

23 Березня 2022, 20:01
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Стивен Кинг

Американський письменник Стівен Кінг більше не співпрацюватиме з російським видавництвом за всіма новими контрактами.

Про це повідомило видавництво АСТ, з яким співпрацював письменник.

Представник АСТ заявив, що “на певний час” останньою новинкою Кінга російською стане роман Біллі Саммерс. Відомо, що книга має з’явитися на прилавках магазинів 6 квітня.

– Права на всі раніше куплені твори залишаються за АСТ на весь час дії контрактів (найближчі три-чотири роки), а ось нових романів та продовження минулих прав найближчим часом справді не буде, — заявили в АСТ.

Ще 5 березня Стівен Кінг заявив, що не планує продовжувати свої книжкові контракти у Росії.

Варто зазначити, що Стівен Кінг – один із найпопулярніших письменників сучасності. Зокрема, останні роки він був найтиражованішим письменником у тій самій РФ.

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Джерело
Медуза
Теги
Війна в Україні , Стівен Кінг
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