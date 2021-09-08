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Акторка Олівія Манн вагітна

8 Вересня, 12:31 Микола Олефіренко
Оливия Манн
Джерело: Depositphotos

Американська акторка і модель Олівія Манн вагітна. Вона очікує на первістка від Джона Малейні. Про це повідомив комік під час участі в ток-шоу Пізня ніч з Сетом Мейерсом.

– Навесні я поїхав в Лос-Анджелес, де почав зустрічатися з чудовою жінкою на ім’я Олівія. У мене склалися дійсно прекрасні відносини з неймовірною людиною, – поділився своїми емоціями актор.

Джон додав, що тепер вони з Олівією чекають на первістка, наголосивши на важливості цієї події для нього.

– Олівія і майбутня дитина допомогли мені врятуватися від самого себе на цьому ранньому шляху до реабілітації після розлучення з колишньою дружиною, – розповів комік.

Про початок відносин між Джоном і Олівією стало відомо ще в травні, і відтоді вони часто красуються на публіці разом.

Олівія Манн — відома акторка, яка вже встигла знятися в першокласних фільмах. Вона почала свою кар’єру у 2004 році, і встигла взяти участь у зніманнях наступних картин — Залізна Людина 2, Люди Ікс: Апокаліпсис, Вісім подруг Оушена і Хижак.

До знімань у фільмах працювала як допоміжний репортер на матчах з американського футболу і жіночому баскетболу.

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Джерело
People
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Олівія Манн
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